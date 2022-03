Beelden blunderende Scherpen waaiden over uit België: 'Soms wel frustrerend'

De stand in de kwalificatiegroep van Jong Oranje. De groepswinnaars en de beste nummer twee, gemeten over alle negen groepen, plaatsen zich automatisch voor het EK. De overige beste nummers twee maken nog kans via play-offs.

Ervaring opdoen op een eindtoernooi. Dat is een van de belangrijkste doelen van het team. Maar om die te bereiken moet het elftal zich natuurlijk wel eerst plaatsen voor het EK van 2023. En wil Jong Oranje dat in eigen hand houden, dan moet er dinsdagavond (aftrap 18.45 uur in Deventer) gewonnen worden van Jong Zwitserland.

"Veel jongens zijn ook doorgeschoven naar het grote Oranje. Dit elftal is een stuk jonger, maar het EK is pas volgende zomer, dus dan zijn deze jongens ook weer veel verder", stelt Scherpen, afgelopen vrijdag uitblinker tijdens de zwakke vertoning op bezoek bij Jong Bulgarije (0-0) .

Dankzij de reddingen van Scherpen in de slotfase pakte Nederland in Sofia een punt. "Ik had het nog even druk op het einde, moest nog even aan de bak. Blij dat ik de jongens dan kan helpen. Daar heb ik wel wat complimenten voor gekregen. En dat is voor mezelf wel lekker."

Blunders tegen Brugge

Onlangs waaiden er beelden over uit België, waar Scherpen namens zijn tijdelijke ploeg KV Oostende tegen Club Brugge een terugspeelbal van zijn voet liet springen. Ook bij andere tegengoals in die wedstrijd zag de lange doelman er niet sterk uit.

"Ja, dat gaat dan altijd snel", begint Scherpen te lachen als het over die beelden gaat. "Dat is soms wel frustrerend, maar dat weet je ook in deze wereld: als er iets negatiefs is, dan komt het gelijk naar voren. Dat was gewoon een slechte wedstrijd van me. Hopelijk blijft het daarbij."