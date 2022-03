Klant moet vanaf 1 juli 2023 extra betalen voor plastic verpakking 'to go'

Vanaf 1 juli 2023 komt er een verbod op het gratis verstrekken van wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen voor onderweg. Het gaat om milieuvervuilend verpakkingsmateriaal voor producten 'to go', die bijvoorbeeld bij tankstations of op treinstations, worden verkocht. De klant moet hier dan extra voor betalen, de verkoper mag bepalen hoeveel precies, schrijft staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2024 moeten wegwerpbekers op het werk plaatsmaken voor herbruikbare mokken en kopjes, stelt Heijnen. Haar voorganger zei eerder dat dit volgend jaar al zou moeten gebeuren. Ook is het gebruik van bijvoorbeeld plastic bierglazen en maaltijdverpakkingen in 2024 in principe niet meer toegestaan op festivals en in horecagelegenheden.

Op deze manier moet de vorming van zogenoemde plastic soep worden tegengegaan. "Elke dag gooien we alleen al in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg, na eenmalig gebruik. Daar moeten we toekomstige generaties niet mee blijven opzadelen. Er is een ommezwaai nodig van wegwerp naar hergebruik."