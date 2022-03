Vanavond op tv: Rusland en Oekraïne praten • Rapport fraudelijsten • Financiering lokale partijen

Gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Turkije

In Istanbul zijn de gesprekken begonnen tussen delegaties uit Rusland en Oekraïne over de oorlog. Het zijn de eerste onderhandelingen in twee weken. Gastheer van de gesprekken is de Turkse president Erdogan. Hij hoopt op een snelle wapenstilstand. Een opvallende aanwezige is de Russische miljardair Roman Abramovitsj.