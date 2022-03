'Flekken is voor iedere topclub interessant, ook voor Bayern München'

"Mark is momenteel voor bijna iedere topclub interessant, ook voor Bayern München. Als Manuel Neuer zou stoppen, dan zullen ze bij Bayern ook aan Mark denken. Daar ben ik van overtuigd", zegt Sven Beuckert vanuit Duitsland. De keeperstrainer van MSV Duisburg kent de 28-jarige doelman van het Nederlands elftal door en door.

Want zonder Beuckert had de carrière van de tegen Denemarken gedebuteerde Mark Flekken er waarschijnlijk behoorlijk anders uitgezien. Hij zag de destijds zestien jaar oude Flekken in 2010 in de B-jeugd van Alemannia Aachen voor het eerst aan het werk en was gelijk verkocht.

"Ik was meteen onder de indruk van Mark", graaft Beuckert in zijn geheugen. "Hij was in die wedstrijd van Aachen heel erg aanwezig, heerste bij voorzetten vanaf de flank en beschikte ook nog eens over voetballend vermogen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat hij toen idolaat was van Edwin van der Sar. Mark had in mijn ogen alles."

Vroege tegenslag

Drie jaar later wilde Beuckert de Nederlander dolgraag naar Duisburg halen, maar vanwege een verplichte degradatie naar het derde niveau ging er een streep door die transfer. Flekken koos na Aachen voor Greuther Fürth, dat net uit de Bundesliga was gedegradeerd. In Beieren kreeg hij, mede door een zware kruisbandblessure, nooit voet aan de grond.