Schippers verlaat NK zonder titel, terwijl Visser de dubbel pakt

In de halve finale was Schippers niet de snelste: Lieke Klaver noteerde 23,01, terwijl Schippers tot 23,15 kwam.

Ook dit jaar zal Dafne Schippers geen Nederlands kampioene worden op de 200 meter, haar favoriete afstand. De wereldkampioene van 2015 plaatste zich zondag in Utrecht op dat onderdeel voor de finale later op de dag, maar trok zich daarna terug.

Visser viel bijna in de finale, maar won wel in een tijd van 13,10. In de halve finales liep ze 12,97. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stamt uit 1985 en stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager.

Overige nationale titels

Richard Douma veroverde zijn derde Nederlandse titel op rij op de 1500 meter. In een spannende finale wist de Zaandammer zijn grote rivalen Thijmen Kupers en Mike Foppen net voor te blijven. Douma won in 3.45,43.

Douwe Amels veroverde voor de zevende keer in zijn carrière de titel bij het hoogspringen, met een hoogte van 2,06 meter. Nick Smidt prolongeerde zijn titel op de 400 meter horden met 51,12 en Femke Pluim was de beste bij het polsstokhoogspringen met een hoogte van 4,30 meter.