Verstandelijk beperkte man krijgt doodstraf in Singapore

In Singapore is een verstandelijk beperkte man uit Maleisië veroordeeld tot de doodstraf. Een eerder vonnis is door een hogere rechter bekrachtigd. Nagaenthran K. Dharmalingam zit sinds 2010 in een dodencel vanwege het smokkelen van heroïne van Maleisië naar Singapore. Volgens zijn advocaat zijn er na deze veroordeling geen juridische opties meer om de doodstraf te ontlopen; hij wordt naar verluidt in de aankomende dagen opgehangen.

Bij een eerdere hoorzitting werd geconstateerd dat de man een IQ heeft van 69, wat wordt beschouwd als een verstandelijke beperking. Maar volgens de rechter wist Dharmalingam wat hij deed, toen hij het strenge anti-drugsbeleid van Singapore schond.

De man smokkelde 45 gram heroïne; iedereen die meer dan 15 gram drugs binnen Singapore smokkelt, kan de doodstraf krijgen. De rechter mag sinds een wetswijziging in 2011 wel besluiten om de straf om te zetten tot levenslang, maar eerdere pogingen om in deze zaak levenslang of gratie te krijgen mislukten.

Wereldwijde aandacht

De zaak krijgt wereldwijd aandacht. De premier van Maleisië riep eerder op om het doodvonnis om te zetten naar levenslang, miljardair en oprichter van vliegmaatschappij Virgin Group Richard Branson deed eenzelfde oproep. Britse mensenrechtenactivisten vroegen president Halimah Yacob van Singapore om gratie te verlenen.

President Yacob kan de executie door middel van gratie nog steeds tegenhouden.

Volgens officiële data zijn er in Singapore 25 executies uitgevoerd van 2016 tot 2019.