Auto's gaan informatie over toestand van weg doorgeven aan wegbeheerders

Auto's van Mercedes gaan als proef informatie doorgeven over de kwaliteit van wegen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een overeenkomst voor twee jaar gesloten met de autofabrikant over het gebruik van de gegevens, die anoniem worden gedeeld met alle Nederlandse wegbeheerders.

"Op dit moment verzamelen we informatie over onze wegen via bijvoorbeeld vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs", zegt minister Harbers (Infrastructuur). "Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door duizenden auto's van Mercedes-Benz te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is."

Sensoren

Veel auto's bevatten sensoren die automobilisten helpen om veilig te rijden. Deze sensoren kunnen echter ook worden ingezet om de kwaliteit van een weg in de gaten te houden.

Zo kunnen de auto's volgens het ministerie bijvoorbeeld laten weten of het glad is, of verkeersborden en belijning nog goed zichtbaar zijn en of een wegdek beschadigd is.

Wegbeheerders kunnen deze gegevens via een speciaal dashboard bekijken. Op deze manier krijgen zij waarschijnlijk een beter beeld van de actuele situatie op de weg.