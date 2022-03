Meer dan 3300 aanhoudingen na tips bij Meld Misdaad Anoniem

Bij de tiplijn Meld Misdaad Anoniem zijn vorig jaar 24.986 meldingen van verdachte zaken binnengekomen en dat heeft geleid tot zeker 3318 aanhoudingen. Het aantal tips was iets minder (3 procent) dan een jaar eerder.

Vooral over drugs- en geweldsdelicten kwamen veel tips binnen. Maar het aantal meldingen over hennepplantages nam met 11 procent af. Het aantal gemelde geweldsdelicten nam juist met 28 procent toe.

De tips leidden vorig jaar tot de inbeslagname van meer dan 538.000 hennepplanten, 530 vuurwapens en 479 slag- en steekwapens.

Voor als je de dader kent

In 2020 kwamen nog 25.818 tips binnen en dat was een absoluut record. "Dat had toen te maken met de coronacrisis", zegt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem. Mensen waren toen vaker thuis, waardoor ze eerder verdachte zaken in hun directe omgeving opmerkten. "We dachten dat dat vorig jaar wel minder zou zijn, maar dat blijkt dus niet het geval."

Bij Meld Misdaad Anoniem kunnen mensen terecht die met hun tip niet naar de politie durven. "Voor sommige mensen is die stap groot", zegt Janssen. "Bijvoorbeeld als je de dader kent en er bang voor bent om met je naam in het politiedossier te komen. Voor die mensen zijn wij een vangnet."