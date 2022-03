Rutte toch bij videotoespraak Zelensky in Tweede Kamer

Premier Rutte en de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) zullen donderdag toch aanwezig zijn, als de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toespreekt. Kamervoorzitter Bergkamp heeft hun gevraagd en zij hebben aangegeven dat zij van de uitnodiging gebruikmaken.

Eerder leek het erop dat Rutte niet welkom was. In een interview op Instagram zei de premier dat de Kamer niet wilde dat hij de videotoespraak zou bijwonen. "Ze zeggen: we willen dat echt als Kamer doen. Dus daar ben ik niet bij."

De toespraak van Zelensky is een primeur. Niet eerder sprak een buitenlands staatshoofd in de Tweede Kamer. Dat gebeurt nu via een videoverbinding in de plenaire zaal. Rutte, Hoekstra en Ollongren zijn daar als leden van het kabinet als gast bij. Ze zitten niet in het kabinetsvak, vak K, maar in de voorzittersloge,

Zelensky heeft de afgelopen tijd tal van parlementen toegesproken, onder meer het Amerikaanse Congres en het Britse Lagerhuis.