'NAM oefende druk uit op overheid om minder huizen te versterken'

De NAM heeft sinds mei 2020 meerdere malen druk uitgeoefend op het Rijk om minder huizen te versterken in Groningen dan de overheid wil. Dat meldt NRC op basis van brieven tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij en het Rijk, die de krant opvroeg op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

De NAM sloot in 2018 een overeenkomst met toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken. Er heerste onvrede over de manier waarop schades door aardbevingen en de versterking van huizen werd afgehandeld door de NAM. Daarom werd afgesproken dat het bedrijf 'op afstand werd gezet'. Het bedrijf moest voor de schades en versterking blijven betalen, maar de overheid werd verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan.

Maar uit documenten die NRC inzag, blijkt dat het bedrijf herhaaldelijk discussies bleef voeren over de keuzes die werden gemaakt bij de versterkingsoperatie. Zo had het twijfels over de volgens de NAM verouderde methodiek die wordt gebruikt waardoor meer huizen worden versterkt "dan vereist is voor de veiligheid".

'Niet aan de NAM om hierover te oordelen'

Demissionair minister Blok reageerde in 2021 op de bezwaren en schoof die terzijde. Hij maakte duidelijk dat het niet aan de NAM is om daarover te oordelen en dat de overheid beslist welke gebouwen voor versterking in aanmerking komen.

In een reactie laat de NAM aan NRC weten zich niet met het beleid en de uitvoering van de versterkingsoperatie te bemoeien. "De NAM heeft met het Rijk alleen een discussie over de doorbelasting van kosten. Hierover zijn in 2018 betaalafspraken gemaakt."

Volgens het bedrijf zou de overheid moeten opdraaien voor de kosten van het versterken van huizen als die volgens een nieuwe methodiek niet noodzakelijk versterkt hoeven te worden. "Op zijn minst zouden we om tafel moeten om te bespreken hoe we deze kosten verdelen", aldus de NAM.