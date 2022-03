Wekdienst 29/3: Oekraïne en Rusland praten in Turkije • Herdenkingsdienst prins Philip

Goedemorgen! In Turkije gaan Oekraïne en Rusland weer in gesprek en Viruswaarheid-voorman Willem Engel hoort of hij langer in voorarrest blijft.

In het noorden en midden van het land schijnt af en toe de zon en is het droog. In het zuiden is het bewolkt en later valt mogelijk wat regen. Het wordt 10 tot 13 graden. Komende dagen wordt het kouder met maxima rond 8 graden.

De weersverwachting van dinsdag 29 maart - NOS / Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Oekraïense en Russische delegaties komen in Turkije bijeen voor een nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. Eerder werd gezegd dat de gesprekken maandag zouden beginnen, maar de onderhandelingen werden uitgesteld.

De voorman van Viruswaarheid, Willem Engel, hoort of hij langer in de cel moet blijven. Hij zit vast sinds 16 maart vanwege opruiing. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen juni 2020 en december 2021 "opruiende coronagerelateerde berichten" te hebben geplaatst op sociale media.

In de Westminster Abbey in Londen wordt de vorig jaar overleden prins Philip herdacht. Bij de uitvaart van de prins waren vanwege de toen geldende coronamaatregelen slechts dertig genodigden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn een paar van de koninklijke gasten die nu bij de herdenkingsdienst van de man van koningin Elizabeth aanwezig zijn.

Het Nederlands elftal speelt om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena een tweede oefenduel ter voorbereiding op het WK voetbal, later dit jaar in Qatar. Dit keer treft Oranje het Duitse elftal. Afgelopen zaterdag won Nederland met 4-2 van Denemarken. Wat heb je gemist? Nederlanders met een migratieachtergrond zijn in het eerste coronajaar naar verhouding vaker overleden aan de gevolgen van covid-19 dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben dat vastgesteld. In totaal overleden volgens het CBS tussen maart 2020 en maart 2021 ongeveer 28.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. De sterfte was het grootst onder Marokkaanse Nederlanders. Bij hen was covid-19 de oorzaak van 25 procent van de overlijdensgevallen. Onder de totale bevolking was dat 15 procent. Als mogelijke oorzaak worden aandoeningen als diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten genoemd, die vaker voorkomen bij mensen met een migratie-achtergrond. Van die ziektes is bekend dat ze het risico op overlijden aan corona vergroten.

Ander nieuws uit de nacht: Kremlin: alleen kernwapens als bestaan Rusland wordt bedreigd: woordvoerder Peskov herhaalde tegen de Amerikaanse publieke omroep PBS dat het resultaat van de "operatie" in Oekraïne geen reden is voor het gebruik van een kernwapen. Bestuur Volt bekrachtigt royement Gündogan: het Kamerlid is uit de partij gezet vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen een fractiegenoot en medewerkers van de partij. Will Smith door het stof op Instagram: de Oscarwinnaar biedt zijn excuses aan komiek Chris Rock aan, die hij tijdens het prijzengala een klap verkocht na een grap over zijn vrouw. En dan nog even dit: Het Nederlands elftal speelt vanavond dus in Amsterdam tegen Duitsland. Aanleiding om het Duits van Louis van Gaal eens onder de loep te nemen. Want de bondscoach was ooit trainer van Bayern München en verrijkte in die tijd de Duitse taal met enkele uitspraken waaraan hij tot op de dag van vandaag wordt herinnerd. Een van de bekendste? "Wir bekommen Gladiolen, oder wir sind tot". Bekijk een compilatie van Van Gaal in het Duits:

Het Duits van Van Gaal: 'Wir sind die Besten!' - NOS