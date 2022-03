Will Smith door het stof op Instagram: sorry Chris, ik schaam me

Will Smith heeft op Instagram excuses aangeboden aan Chris Rock, die hij zondagnacht tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Hij omschrijft zijn gedrag als onacceptabel en onvergeeflijk.

De Amerikaanse acteur sloeg de komiek Rock nadat die op het podium een grap had gemaakt over zijn vrouw Jada, die vanwege een ziekte kampt met haaruitval. Na zijn daad ging hij weer zitten en hij riep door de zaal dat Rock "de naam van mijn vrouw niet meer in zijn mond moet nemen, verdomme".

Later op de avond, toen Smith de Academy Award voor Beste Acteur in ontvangst nam, verontschuldigde hij zich voor zijn gedrag. Excuses aan Rock zelf bleven echter achterwege.

'Ik schaam me'

In zijn Instagram-post zijn die excuses er nu wel. "Geweld in alle vormen is giftig en destructief", schrijft de 53-jarige acteur. "Ik wil graag publiekelijk mijn verontschuldigingen aanbieden aan jou, Chris. Ik gedroeg me ongepast en ik zat verkeerd. Ik schaam me."

Smith richt zijn excuses ook aan onder meer de Academy, de mensen achter de tv-registratie en het publiek thuis en in de zaal. "I am a work in progress", sluit hij zijn post af.

Onderzoek

Gisteravond werd overigens bekend dat het gedrag van Smith een staartje krijgt. De Academy heeft aangekondigd een formeel onderzoek te beginnen naar de klap.

"We onderzoeken volgende stappen en de consequenties met het oog op de reglementen en gedragscodes", stond in een verklaring van de organisatie achter de uitreiking.