Bestuur Volt bekrachtigt royement Gündogan

Het bestuur van Volt zet Kamerlid Nilüfer Gündogan, zoals verwacht, uit de partij. Aanleiding zijn de meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Gündogan tegen een fractiegenoot en medewerkers van de partij. Het bestuur stemde de afgelopen avond voor het voornemen om haar het lidmaatschap te ontnemen.

Eerder liet het partijbestuur al in een mail aan alle leden weten van plan te zijn het Kamerlid te royeren. Dat besluit is nu formeel genomen in een vergadering.

Voorafgaand aan de stemming stuurde Gündogan nog een reactie op het voorgenomen besluit om haar te royeren, zegt het bestuur. Deze reactie is meegewogen bij de stemming. Het Volt-bestuur heeft niet bekendgemaakt hoe de stemverhouding was.

Beroep mogelijk

Gündogan is inmiddels over het royement geïnformeerd, schrijft het Volt-bestuur. Ze kan nog bezwaar aantekenen bij de Commissie van Geschil en Beroep van de partij. In de tussentijd is ze geschorst als lid.

Gündogan werd vorige week dinsdag ook al uit de fractie gezet door haar fractiegenoten Laurens Dassen en Marieke Koekkoek. Gündogan was zelf bij die stemming niet aanwezig.

Kort geding

De zaak rond Gündogan speelt al een tijdje. Aanvankelijk werd ze naar aanleiding van de meldingen geschorst als Kamerlid, waarna ze een kort geding aanspande tegen Volt en aangifte deed van smaad en laster tegen de melders. De rechter oordeelde dat de schorsing onrechtmatig was en dat partijen onder leiding van een bemiddelaar weer met elkaar aan tafel moesten gaan zitten.

Fractievoorzitter Dassen was daartoe bereid, als Gündogan haar aangiftes tegen de melders zou intrekken. Dat deed ze niet. Ondertussen kwamen er nog meer anonieme klachten over haar gedrag naar buiten, waarna Volt besloot Gündogan alsnog uit de fractie en de partij te zetten.

Het Kamerlid zelf heeft verschillende keren gezegd dat ze als onafhankelijk Kamerlid verdergaat, ook als ze door Volt geroyeerd zou worden. Daarmee komt het aantal fracties in de Tweede Kamer op twintig, waaronder vijf van één persoon.