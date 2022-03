Swiatek blijft winnen op hardcourt, nu moeiteloos langs Gauff in Miami

Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Miami. De Poolse was een maatje te groot voor de Amerikaanse mondiale nummer veertien Cori Gauff: 6-3, 6-1. De 20-jarige Swiatek boekte zo al haar veertiende zege op hardcourt op rij.

Swiatek brak haar tegenstandsters in de vorige dertien duels in bijna twee op de drie games en zette ook tegen Gauff succesvol druk op diens service. In de eerste set kreeg Swiatek in vier van de vijf games een breekkans, waarvan ze er twee benutte.

In de tweede set had Swiatek, de nieuwe nummer één van de wereld, de buit in 26 minuten binnen met dank aan twee breaks op love. Het duel in Miami had iets weg van de ontmoeting tussen beide speelsters in 2021 in Rome: ook toen gunde Swiatek Gauff geen set.