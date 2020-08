Kan Verstappen in België het gevecht aan met Mercedes?

De start van de Grand Prix van België is doorgaans goed voor spektakel. Max Verstappen zei het zaterdag al: "Als ik de eerste bocht goed doorkom, kan ik misschien Bottas pakken." Vorig jaar was de race van Verstappen al na vier bochten voorbij, na een incident met Kimi Räikkönen. "De start is tricky in België", blikte Hamilton vooruit. "Het uitkomen van bocht 1 bepaalt veel."