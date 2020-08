Hamilton wint in België, Verstappen finisht als derde

"Meer zat er niet in", concludeerde Max Verstappen na zijn derde plaats. "Ik kon Mercedes niet bijhouden."

De Australiër rijdt in de slotfase de snelste ronde en pakt het extra WK-punt van Lewis Hamilton af.

Hamilton wint in België, voor Bottas en Verstappen.

Hamilton leidt met zeven seconden voorsprong op Bottas. Hij heeft geen goed gevoel bij zijn banden. Bottas heeft een gat van zes seconden op Verstappen.

De leider in de race gaat van de baan en moet een stuk afsnijden.

Het kan verkeren: Charles Leclerc won vorig jaar op Spa-Francorchamps maar rijdt nu in de achterhoede. Alleen Latifi rijdt achter hem.

Hamilton heeft een gat van een kleine drie seconden met Bottas geslagen. Max Verstappen heeft Bottas nog in het vizier. Het verschil is anderhalve seconde.

In ronde 15 is de strijd hervat. Hamilton heeft Bottas en Verstappen achter zich. Gasly is opgeschoven naar P4.

Na 10 ronden: 1. Hamilton, 2. Bottas +1,859, 3. Verstappen +6,345, 4. Ricciardo +13,921, 6. Albon +18,276.

De Ferrari-coureur ziet Lando Norris en Daniil Kvyat voorbij vliegen. Leclerc valt terug naar P12.

Lewis Hamilton is het beste weg bij de start. Max Verstappen slaat een aanval van Daniel Ricciardo af. De Nederlander blijft derde.

De coureurs zijn bezig met de formation lap. Nog even......

Michael Schumacher heeft de meeste GP's van België gewonnen: 6. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben drie zeges achter hun naam staan.

De stand van zaken voor de GP van België: 1. Lewis Hamilton 132, 2. Max Verstappen 95, 3. Valtteri Bottas 89, 4. Charles Leclerc 45, 5. Lance Stroll 40, 6. Alex Albon 40, 7. Lando Norris 39, 8. Sergio Pérez 32, 9. Carlos Sainz 23, 10. Daniel Ricciardo 20.

De start van de Grand Prix van België is doorgaans goed voor spektakel. Max Verstappen zei het zaterdag al: "Als ik de eerste bocht goed doorkom, kan ik misschien Bottas pakken." Vorig jaar was de race van Verstappen al na vier bochten voorbij, na een incident met Kimi Räikkönen. "De start is tricky in België", blikte Hamilton vooruit. "Het uitkomen van bocht 1 bepaalt veel."

Ferrari heeft de meeste overwinningen in de GP van België behaald: 18. De afgelopen jaren wonnen Sebastian Vettel (2018) en Charles Leclerc (2019) op Spa-Francorchamps. Max Verstappen kende er nog weinig succes. De Nederlander stond slechts een keer op het podium: derde in 2018.

Bij de Grote Prijs van Toscane op 13 september zijn voor het eerst dit seizoen fans welkom. Bijna 3000 bezoekers mogen de race op het circuit van Mugello, in de buurt van Florence, bijwonen. De Grote Prijs van Italië een week eerder in Monza wordt nog wel achter gesloten deuren gehouden vanwege het strikte coronaprotocol. Voor de GP op Mugello zijn in totaal 2000 tickets in de vrije verkoop beschikbaar. Vanaf 1 september kunnen de toegangskaarten worden aangeschaft. De andere 880 plaatsbewijzen zijn bestemd voor leden van de Ferrari-fanclub. De befaamde Italiaanse renstal rijdt op Mugello de duizendste Formule 1-race.

Nog niet eerder dit seizoen zat de Nederlander zo dicht in de buurt van de Mercedessen. "Wat regen zou het lastiger en leuker maken", keek hij vooruit naar de race.

Lewis Hamilton staat voor de 93ste keer in zijn loopbaan op pole. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde. Het gat tussen de Nederlander en nummer twee Valtteri Bottas was miniem. Hamilton beduidend sneller in de kwalificatie dan de twee achter hem.