Medvedev ronde verder in Miami, koppositie wereldranglijst komt dichterbij

Op het hardcourt in Miami was Medvedev met veertien aces en dertig winners nog steeds een klasse beter dan Martínez, die te wisselvallig speelde om het zijn tegenstander echt moeilijk te maken.

Medvedev won zijn enige andere ontmoeting met Martínez, twee jaar geleden in de tweede ronde van de Australian Open, ook al zonder setverlies. De Spanjaard was toen de nummer 168 van de wereld, maar inmiddels is hij opgeklommen naar de 47ste plaats.

Medvedev heeft in Florida nog twee zeges nodig om weer de nummer één van de wereld te worden. De huidige wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic doet namelijk niet mee in Miami. De Serviër is niet gevaccineerd tegen COVID-19 en mag zodoende geen voet op Amerikaanse bodem zetten.

Medvedev wist Djokovic eind februari al van de eerste plek te stoten, maar dat was niet van lange duur. De Rus raakte de leiding op de wereldranglijst enkele weken later alweer kwijt aan de twintigvoudig grandslamwinnaar.

Sinner overleeft matchpoints

Jannik Sinner, nummer elf van de wereld, had een stuk meer moeite dan Medvedev om in Miami de laatste zestien te bereiken. Tegen Pablo Carreño werkte de Italiaan liefst vijf matchpoints weg, om met 5-7, 7-5, 7-5 als winnaar van de baan te stappen.

Carreño dwong Sinner in de tweede set in de touwen, maar hij kon zijn kans in de tiende game niet benutten. Sinner kwam langszij in sets, waarna het ook in het beslissende bedrijf een dubbeltje op zijn kant was.

Na breaks over en weer was het opnieuw de tiende game waarin Carreño vier keer de kans kreeg om het af te maken. Sinner overleefde ook die matchpoints en sloeg in de twaalfde game zelf genadeloos toe bij de eerste kans die zich aandiende.