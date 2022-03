Flick bewondert Van Gaal, maar houdt mening zelf uit angst voor 'echo' liever intern

"Foppe de Haan, Louis van Gaal, Johan Cruijff, op die trainers heb ik mij georiënteerd." Voor de bondscoach van Duitsland, Hans-Dieter 'Hansi' Flick, is het treffen met Oranje niet zomaar een oefenwedstrijdje. "Ik heb veel boeken gelezen en video's gezien over het Nederlandse voetbal" De 57-jarige Flick noemt de wedstrijd niet alleen "spezial" vanwege de tientallen jaren oude rivaliteit tussen de landen, maar ook omdat hij zijn identiteit als trainer voor een groot deel aan Nederland ontleent. "Een klein land met geweldige spelers en trainers." Eén van zijn voorbeelden is dus de huidige bondscoach van Nederland, Louis van Gaal. Flick leerde de Nederlander ruim tien jaar geleden kennen bij een diner. De Duitser was destijds nog assistent-trainer van 'Die Mannschaft' en Van Gaal hoofdtrainer van Bayern München. Er werd niet alleen over voetbal gepraat. "Het was aangenaam."

Hansi Flick leidt de training van Die Mannschaft - Reuters

Dat Flick uiteindelijk in de voetsporen van Van Gaal zou treden als trainer bij de Duitse topclub, had de Duitser toen nog niet kunnen bevroeden. Flick speelde wel meer dan 100 Bundesliga-wedstrijden voor Bayern, maar kende als hoofdtrainer een lange aanloop. Zijn eerste noemenswaardige trainersklus kreeg hij in 2000 bij het toen nog kleine, maar ambitieuze TSG 1899 Hoffenheim. Hij promoveerde met die club in zijn eerste jaar naar het derde Duitse voetbalniveau. In de jaren erna lukte het niet meer om te promoveren en vijf jaar na zijn aantreden werd hem de deur gewezen.

Flick maakte vanaf 2006 pas echt naam, als assistent van bondscoach Joachim Löw bij het Duitse elftal. Deze functie bekleedde Flick acht jaar, om uiteindelijk af te zwaaien met de wereldtitel. Daarna was hij in totaal vijf jaar lang bestuurder bij de Duitse voetbalbond en zijn oude liefde Hoffenheim. In 2019 keerde hij terug op het veld. Hij werd assistent van Niko Kovac bij Bayern München. Toen de Kroaat na enkele maanden zijn congé kreeg, werd Flick eindelijk weer eens eindverantwoordelijke. Met succes. Een ware prijzenregen daalde neer op Beieren.

Quote Volgens Karl-Heinz Rummenigge heeft Van Gaal de filosofie van Bayern München veranderd en liet hij mensen op een andere manier over voetbal denken. Het is een absolute vakman. Hans-Dieter Flick

In zijn eerste jaar won hij alle nationale en internationale prijzen die hij kon winnen. Pep Guardiola is de enige andere trainer die ooit de 'sextuple' op zijn naam schreef. De Spanjaard deed dit met Barcelona. Het tweede seizoen was minder succesvol, maar desondanks wist Flick wel opnieuw landskampioen te worden. Je zou dus kunnen zeggen dat Flick, die nooit een interland speelde, het bij Bayern veel beter heeft gedaan dan Louis van Gaal. De 70-jarige Van Gaal was van de zomer van 2009 tot april 2011 trainer in Beieren en won in die periode 'slechts' drie nationale prijzen. Flick: "Dat hangt natuurlijk van de omstandigheden af."

Louis van Gaal viert het Duitse kampioenschap met landgenoten Mark van Bommel (L) en Arjen Robben (2010) - Pro Shots

Volgens Flick heeft hij zijn successen bij de club deels te danken aan het eerdere werk van Van Gaal. "Toen ik trainer was heeft de toenmalige directeur Karl-Heinz Rummenigge mij veel verteld. Volgens hem heeft Van Gaal de filosofie van de club veranderd en liet hij mensen op een andere manier over voetbal denken. Het is een absolute vakman." Ondanks zijn bewondering voor Van Gaal, wil Flick niet alles kopiëren van de Nederlander. "Hij heeft zijn manier van doen en geeft duidelijk zijn mening. Dat werkt voor hem. Ik ben niet zo. Intern zeg ik mijn ding, maar als je iets richting de buitenwereld zegt, komt er altijd een echo achteraan." Zo zit Van Gaal midden in een discussie over het spelsysteem. Wordt het weer 5-3-2 of toch het bekende 4-3-3? Een geruststelling: Flick kan zich hier ook niet voor afsluiten. "Hier wordt ook altijd gediscussieerd."