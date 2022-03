Oscar-organisatie veroordeelt klap van Will Smith en start onderzoek

De organisatie achter de uitreiking van de Oscars start een formeel onderzoek naar de klap die acteur Will Smith uitdeelde aan presentator Chris Rock, gisteravond tijdens de uitreiking van de filmprijzen. In een verklaring veroordeelt de Academy het incident, schrijven internationale media. De Oscar-organisatie wil uitzoeken hoe de actie van Smith zich verhoudt tot de reglementen en gedragscodes van de Academy. Die gedragscodes zijn in 2017 opgesteld in de nasleep van de #MeToo-beweging. Daarin staat onder meer dat leden zich professioneel dienen te gedragen tegenover collega's in de filmindustrie, en dat het bestuur van de Academy disciplinaire actie kan ondernemen zodra de gedragsregels worden geschonden. "We onderzoeken volgende stappen en de consequenties met het oog op die reglementen en gedragscodes", staat in de verklaring. Of die consequenties inhouden dat de Oscar van Smith - die hij na het incident kreeg uitgereikt - wordt ingetrokken, is nog onduidelijk. Smith sloeg Rock gisteravond met zijn vlakke hand bij de feestelijke uitreiking van Academy Awards, nadat de presentator een grap had gemaakt over het kale hoofd van Smiths partner, Jada Pinkett Smith. Zij lijdt aan de auto-immuunziekte alopecia, waardoor haar haar uitvalt:

Acteur Will Smith slaat Oscar-uitreiker Chris Rock - NOS

Mediawetenschapper Dan Hassler-Forest acht de kans klein dat Smith zijn Oscar kwijtraakt. Het terugroepen van een Oscar gebeurde maar één keer eerder, in 1969, toen duidelijk werd dat de documentaire Young Americans te vroeg was uitgekomen om voor de prijzen van dat jaar in aanmerking te komen. "Je kunt je dan ook afvragen of een regisseur als Woody Allen zijn Oscars moet teruggeven vanwege zijn onzedelijke gedrag", zegt Hassler-Forest. Allen wordt door zijn pleegdochter Dylan Farrow al jaren beschuldigd van seksueel misbruik, iets wat de regisseur tot op heden ontkent. Volgens de mediaexpert zijn er bovendien vaker grensoverschrijdende incidenten geweest bij de Oscaruitreiking, waar de organisatie geen consequenties aan verbond. "Toen acteur Marlon Brando in 1973 zijn Oscar voor The Godfather weigerde en uit protest een inheems-Amerikaanse vrouw naar het Hollywoodfeest stuurde, moest de conservatieve westernacteur John Wayne in de coulissen worden tegengehouden door zes beveiligers, omdat hij de vrouw van het podium wilde duwen." 'Giftige mannelijkheid' Ook acteurs en comedians reageren afkeurend op het incident. Zo noemt actrice en comédienne Rosie O'Donnell het een uiting van "giftige mannelijkheid" op Twitter. Ook prijst ze Chris Rock omdat hij niet terugsloeg. "Ze moeten allebei even een adempauze nemen", meent actrice Sophia Bush. Ze schrijft in een Twitterbericht dat geweld "nooit het antwoord is", maar ze noemt het ook wreed om grappen te maken over iemands ziekte. "Beter had Jada zelf die tik uitgedeeld", reageerde cabaretier Claudia de Breij op Twitter, om er later aan toe te voegen dat ze doelde op een verbale tik. "Samenvatting: grap was slecht. Klap was slecht."

Er zou iets tussen een klap voor je bek en het alternatief in moeten zitten, maar dat je niet altijd braaf mee hoeft te lachen als er iets fucking beledigends over je wordt gezegd omdat het ‘maar een grapje’ was vind ik wel verfrissend. Beter had Jada zelf die tik uitgedeeld — Claudia de Breij (@claudiadebreij) March 28, 2022

Er is ook kritiek op de speech die Will Smith na het incident hield, toen hij een Oscar in ontvangst had genomen. Hij bood zijn verontschuldigingen aan de organisatie en de andere Oscar-genomineerden aan, maar Chris Rock bleef ongenoemd. Ook zei hij dat "liefde maakt dat je gekke dingen doet". Na de toespraak kreeg hij een staande ovatie. "Het enige dat erger is dan een slechte actie, is het rechtvaardigen van die slechte actie", reageert stemacteur Maurice LaMarche. "En je verontschuldigen aan iedereen behalve de persoon aan wie je je moet verontschuldigen, is zelfs nog erger." 'Fantastisch televisiemoment' Chris Rock noemde de klap van Smith kort erna "het geweldigste moment in de geschiedenis van televisie". Hassler-Forest onderstreept dit. "Het was een fantastisch televisiemoment, omdat het gaat over onvoorspelbaarheid en spontaniteit. De Oscars zijn niet meer zo interessant om te kijken omdat het voorspelbaar aanvoelt. De enige reden dat mensen kijken is dat er dergelijke uitbarstingen kunnen plaatsvinden." De reactie van Smith was zo'n moment. "Maar het was ook heel raar. Dat hij zo explodeerde en een kwartier later de Oscar wint en alle tijd en ruimte krijgt om te praten over van alles, valt een beetje buiten de kaders van wat wij met z'n allen acceptabel gedrag vinden", zegt hij. "Als een ander persoon dan de bekende acteur Will Smith dat had gedaan, was die waarschijnlijk meteen naar buiten gebracht."