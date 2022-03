Abramovitsj mogelijk in Kiev vergiftigd, woordvoerder bevestigt symptomen

Volgens The Wall Street Journal was de aanval het werk van hardliners uit Moskou, die niet zouden willen dat vredesbesprekingen slagen. De Russische ondernemer is sinds eind februari betrokken bij onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De woordvoerder van Abramovitsj heeft verder geen details gegeven.

The Wall Street Journal en onderzoeksplatform Bellingcat schreven eerder vandaag dat Abramovitsj en twee onderhandelaars aan Oekraïense zijde mogelijk vergiftigd zijn bij een ontmoeting in de Oekraïense hoofdstad Kiev, eerder deze maand. De drie ontwikkelden klachten die volgens anonieme experts passen bij een vergiftiging met een chemisch wapen. De onderhandelaars zijn inmiddels volledig hersteld, melden media.

De Russische miljardair Roman Abramovitsj heeft eerder deze maand symptomen gehad die passen bij een vergiftiging. Dat heeft een woordvoerder van de eigenaar van Chelsea bevestigd, nadat buitenlandse media hierover berichtten. De woordvoerder zegt tegen de BBC dat Abramovitsj last had van vervellingen en pijnlijke ogen.

Based on remote and on-site examinations, the experts concluded that the symptoms are most likely the result of international poisoning with an undefined chemical weapon.

Een anonieme Amerikaanse bron zegt dat er geen sprake was van vergiftiging, maar dat inlichtingen erop wijzen dat het "iets in de omgeving" was.

Volgens de experts zou de dosis dusdanig laag zijn geweest, dat de onderhandelaars niet in levensgevaar waren. Bellingcat schrijft dat het mogelijk als waarschuwing was bedoeld.

De ontmoeting vond op 3 maart plaats in Kiev en duurde tot laat in de avond. Volgens Bellingcat was daarbij ook een Oekraïens parlementslid aanwezig. Toen de onderhandelaars waren teruggekeerd naar hun appartementen, kregen ze klachten zoals een geïrriteerde huid en ogen. Die hielden volgens Bellingcat tot de ochtend aan.

The experts said the dosage and type of toxin used was likely insufficient to cause life-threatening damage, and most likely was intended to scare the victims as opposed to cause permanent damage. The victims said they were not aware of who might have had an interest in an attack

Het is niet voor het eerst dat het Kremlin in verband wordt gebracht met een vergiftiging. Kremlincriticus Aleksej Navalny werd in de zomer van 2020 op de intensive care van een ziekenhuis in Omsk opgenomen nadat hij onwel was geraakt op een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Het team van Navalny ging er al direct vanuit dat de oppositiepoliticus was vergiftigd. Duitse artsen vonden later sporen van het Russische zenuwgif novitsjok.

Twee jaar eerder, in 2018, werd de Russische voormalige dubbelspion Sergej Skripal in Engeland vergiftigd met het zenuwgas. De Britse oud-premier Theresa May hield Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van Skripal. De twee overleefden beiden de aanval met novitsjok.