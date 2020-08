'Spelers als Bertens die hier niet bij US Open zijn, die missen echt wat'

Na de Tour de France gaat maandag om 17.00 uur Nederlandse tijd het volgende grote sportevenement van start in coronatijd. In New York begint onder een strikt protocol de US Open. Toch durfden veel tennissers de reis naar Amerika niet aan. En dus rijst de vraag: is de US Open wel grandslam-waardig?

We vroegen het aan de coaches Sven Groeneveld en Raemon Sluiter en commentator Marcella Mesker. "Het is waanzinnig als je daar wint, maar dat het anders is dan het ooit geweest is, dat is wel duidelijk", zegt Sluiter, die begin deze eeuw zelf vijf keer aan de US Open deelnam.

Grote naam of verrassing

Mesker, in de jaren tachtig eveneens vijf keer als speelster van de partij in New York: "Het hangt er heel erg van af wie er gaat winnen. Wordt het toch een grote naam, dan malen we er niet om als we over een paar jaar terugkijken. Wordt het een verrassing, dan denk je toch dat een aantal spelers hier wat heeft laten liggen."

Groeneveld wil het omdraaien: "Misschien is het door alle omstandigheden wel moeilijker dan ooit om hier te spelen. Het wordt een enorme uitdaging om hier te kunnen winnen."