Oranje schrapt WK-kwalificatieduel met Belarus, gevolgen nog onduidelijk

De KNVB houdt nog altijd vast aan het standpunt om niet tegen Belarus te spelen en heeft zodoende besloten het WK-kwalificatieduel van het Nederlandse vrouwenelftal van 12 april te schrappen.

In plaats daarvan spelen de Oranjevrouwen een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Wat de consequenties van het besluit zijn, is ook voor de voetbalbond nog niet duidelijk. Vanuit de UEFA is verder nog niks gecommuniceerd.

De laatste verklaring die de Europese voetbalbond heeft uitgegeven over de kwestie is van 3 maart jongstleden. Daarin besloot de UEFA niet tot het schorsen van de nationale ploegen van Belarus (Rusland werd wel helemaal uitgesloten van internationaal voetbal), maar in plaats daarvan zouden de thuiswedstrijden op neutraal terrein gespeeld worden, zonder publiek.

Rivkah op het Veld, watcher van de Oranjevrouwen, vertelt over de gevolgen van de beslissing van de KNVB.