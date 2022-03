'Nederland niet doeltreffend met opsporen Russisch vastgoed'

Ruim een maand na de afkondiging van de sancties tegen Rusland is het nog steeds onduidelijk wie Russisch vastgoed in Nederland moet opsporen. Het Kadaster, waar alle informatie over het eigendom van vastgoed te vinden is, laat weten nog geen opdracht gekregen te hebben om Russisch bezit in kaart te brengen. Mede hierdoor is het onduidelijk of er Nederlandse panden in handen zijn van Russen tegen wie strafmaatregelen zijn getroffen. Terwijl er wel sterke aanwijzingen zijn dat oligarchen hier vastgoed hebben gekocht. Banken, beleggingsinstellingen en trustkantoren bevroren in totaal voor zo'n 400 miljoen euro aan Russische tegoeden, meldde minister Kaag vorige week in een Kamerbrief. Maar bevroren vastgoed stond niet op het lijstje. "Het overzicht in de Kamerbrief betreft alleen meldingen van bevroren tegoeden bij financiële instellingen. Alleen voor deze instellingen geldt de plicht bevriezingen te melden. Het overzicht gaat niet over bezittingen zoals huizen of jachten", laat een woordvoerder van Financiën weten. Geen afspraken Ook woordvoerders van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken zeggen dat het opsporen en in kaart brengen van vastgoed van Russen niet onder het takenpakket van hun ministerie valt. Hetzelfde geldt voor toezichthouders De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Er is een interdepartementale werkgroep, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken, aangesteld als coördinator van de strafmaatregelen tegen Rusland, laat weten dat de leden daarvan nog geen verdere afspraken hebben gemaakt over wie precies wat doet.

Hoe werken de sancties? Als reactie op de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Unie ruim 800 prominente Russen op de sanctielijst gezet. Het idee daarachter is om Russische politici, oligarchen en andere Poetin-getrouwen te raken in hun portemonnee. Banktegoeden bij Europese banken worden bevroren, superjachten in Europese havens aan de ketting gelegd en op panden wordt beslag gelegd. Dat laatste houdt in dat de eigenaar er (tijdelijk) geen inkomsten mee kan genereren. Het bezit kan niet zomaar worden afgepakt. De Nederlandse overheid komt in actie na meldingen van betrokken partijen zoals banken, trustkantoren, maar ook notarissen of makelaars. Maar deze beroepsgroepen hoeven niet met terugwerkende kracht te melden. Een makelaar of notaris klopt daarom alleen aan als een Rus die onder de sancties valt nu een pand probeert te kopen of verkopen. Transacties in het verleden blijven zo buiten zicht en dat bemoeilijkt handhaving door de overheid.