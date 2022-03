'Duitsland' niet zomaar een oefenduel: 'Kunnen ons voor pot één plaatsen'

Hij had genoten, Louis van Gaal. Met de gewonnen oefenwedstrijd tegen Denemarken van afgelopen zaterdag nog in de benen, stond Oranje weer op het veld voor een training. Een indrukwekkende training, volgens de bondscoach. "Als ik zie hoe wij getraind hebben, ondanks dat we een zware wedstrijd tegen Denemarken van twee dagen geleden in de benen hadden... dat vind ik geweldig om te zien", glunderde Van Gaal, die met het Nederlands elftal toewerkt naar de oefeninterland tegen Duitsland van dinsdagavond. Pot 1 of pot 2? Van Gaal kijkt met vertrouwen uit naar die wedstrijd en heeft zijn internationals weten te motiveren met een rekensom. Want wie denkt dat de ontmoeting met de Duitsers maar een oefenwedstrijd is, heeft het mis. Het draait wel degelijk ergens om: punten voor de wereldranglijst en dus de indeling van de potten voor de WK-loting. "Als wij Duitsland verslaan en Noord-Macedonië verslaat Portugal, dan kunnen we in pot één terecht komen", stelt Van Gaal, doelend op de loting voor het WK van dit najaar in Qatar. "Het is bijna niet mogelijk, maar Noord-Macedonië heeft ook Italië verslagen."

Naar die belangrijke wedstrijd tegen Duitsland dan. Want welke elf staan er straks op het veld en met welk systeem treedt de bondscoach aan? "Daar ga ik niet meer over praten", zegt Van Gaal resoluut. "Dat heb ik de eerste keer gedaan. Ik denk: ik wil jullie helpen, de media. Maar dan komt het zo uitgebreid in de media, daar kan een coach zijn voordeel mee doen. Dat heeft hij (bondscoach van Denemarken Kasper Hjulmand, red.) gelukkig niet gedaan. Maar Hansi Flick doet dat wel, denk ik." Overbelasting Het enige wat de bondscoach over de wedstrijd tegen Duitsland kwijt wilde, is dat niet dezelfde elf aantreden als tegen Denemarken. "Ik ben bezig met de voorbereiding op het WK. Ik wil spelers zien in bepaalde situaties."

Door overvolle programma's ligt volgens de bondscoach ook overbelasting op de loer. "Deze spelers hebben zo veel wedstrijden achter elkaar gespeeld, ook door de coronacrisis, dat de spelers ook vermoeid raken en het herstel langer duurt. Ik moet daar rekening mee houden, want er zijn allerlei pijntjes die niet allemaal maar door massages of wat dan ook weg te nemen zijn", aldus Van Gaal. In eerste instantie wilde Van Gaal zijn aanvoerder, Virgil van Dijk, ook rust geven, maar daar was Van Dijk zelf niet voor te porren. "Hij wilde er niks van weten, dus ja dan moet-ie spelen", zegt Van Gaal lachend. "Virgil wil alles spelen."