Grote internationale luchtmachtoefening Frisian Flag van start

Oekraïne geeft belang aan

De gezamenlijke oefening moet vliegers leren samen te werken bij dreigende situaties waartegen in internationaal verband wordt opgetreden. Volgens het ministerie van Defensie wordt er niet meer dan anders getraind, nu er oorlog is in Oekraïne.

Maar die oorlog geeft volgens Olivier Brok, hoofd operaties van de vliegbasis, wel het belang van de oefening aan. "De oorlog speelt zeker mee in het achterhoofd. Dat het dus best wel een keer echt kan zijn", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

De gevechtsvliegtuigen vliegen boven land op minstens 2 kilometer hoogte. Voor helikopters en een transportvliegtuig is boven Noord-Nederland een tijdelijk laagvlieggebied ingesteld. De luchtmachtoefening vindt elk jaar plaats, altijd vanaf vliegbasis Leeuwarden. De basis ligt midden in het oefengebied, waardoor de vliegtijd effectief benut kan worden. Alleen de afgelopen twee jaar ging de oefening vanwege corona niet door.

Uitstoot en geluidsoverlast

Voor het eerst wordt ook de uitstoot van vliegtuigen gemeten. Bij enkele huizen rond de vliegbasis zijn speciale kastjes geplaatst om de uitstoot van fijnstof te meten. Gisteren was er een stilteprotest tegen de oefening. De actievoerders zijn het niet eens met de geluidsoverlast en het vuil dat de vliegbasis veroorzaakt.