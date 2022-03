Zwitserse curlingvrouwen grijpen derde wereldtitel op rij

De Zwitserse curlingvrouwen hebben de wereldtitel geprolongeerd door in het Canadese Prince George in de finale af te rekenen met Zuid-Korea: 7-6. Het was de negende wereldtitel voor Zwitserland en de derde op rij.

Net als bij de vorige twee WK's bestond de ploeg uit Silvana Tirinzoni (skip), Esther Neunenschwander, Carole Howald, Melanie Barbezat en Alina Pätz. Voor Howald en Pätz was het hun vijfde titel.

Zwitserland bleef in Prince George in veertien wedstrijden ongeslagen en nam in de finale in het tweede end een 3-0 voorsprong. De Koreaansen kwamen in het negende end langszij (6-6), waarna Pätz het afmaakte.

'Niet verwacht'

"Ik kan er geen genoeg van krijgen om wereldkampioen genoemd te worden", aldus Tirinzoni, die bij de Olympische Spelen in Tokio met het Zwitserse team net naast het brons greep. "Na de Spelen en het nationaal kampioenschap dacht ik dat we wat vermoeid zouden zijn, maar we hebben fantastisch gespeeld. Dat had ik niet verwacht."