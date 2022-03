Golfer Scheffler pakt wereldtitel matchplay en is nieuwe nummer één van de wereld

Er staat de laatste weken geen maat op golfer Scottie Scheffler. De 25-jarige Amerikaan won drie van zijn laatste vijf toernooien en is de nieuwe nummer één van de wereld.

Zijn recentste overwinning boekte Scheffler zondag op het WK matchplay in Austin, waarbij het gaat om het aantal gewonnen holes. Met nog drie holes te gaan in de finale had Scheffler al vier holes meer gewonnen dan zijn landgenoot Kevin Kisner, die hem zodoende niet meer kon achterhalen.

Voor het tweede jaar op rij stond Scheffler in de WK-finale. In 2021 boog hij in de eindstrijd voor Billy Horschel. Ditmaal had Scheffler na zes holes al een voorsprong van drie holes, waarna hij zijn tegenstander geen kans meer gunde.

"Dat ik vorig jaar zó dicht bij de titel was, heeft een vervelende nasmaak achtergelaten", erkende Scheffler. "Dus het voelt heel goed dat ik deze keer de klus geklaard heb."

Leider wereldranglijst

De Amerikaanse golfer greep niet alleen de wereldtitel, hij is ook de nieuwe nummer één van de wereld. Hij neemt de eerste plaats over van de Spanjaard Jon Rahm.

"Zelfs in mijn dromen ben ik nog nooit zo ver gekomen", was de reactie van een emotionele Scheffler, die nog niet het gevoel heeft dat hij de nieuwe leider van de wereldranglijst is. "Ik voel me nog dezelfde jongen als vier maanden geleden en ik hoop dat dat niet gaat veranderen."