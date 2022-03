Bernal twee maanden na zware crash alweer terug op de fiets

Twee maanden na zijn zware crash waarbij hij talrijke verwondingen opliep, heeft de Colombiaanse wielrenner Egan Bernal alweer een rondje gefietst over de wegen rond Bogota.

"De gelukkigste dag van mijn leven", schrijft de 25-jarige winnaar van de Tour de France in 2019 en de Giro d'Italia in 2021 bij een foto van de rit op Instagram. "Na twee maanden en twintig gebroken botten ben ik er weer en ik zie uit naar meer."

Bernal knalde eind januari tijdens een training in de buurt van zijn woonplaats Zipaquira op zijn tijdritfiets op volle snelheid tegen een stilstaande bus. Hij moest de botsing bekopen met onder meer een gebroken ruggenwervel, gebroken dijbeen, gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

Wilskracht

"Ik had 95 procent kans op een dwarslaesie en verloor bijna mijn leven met wat ik het allerliefste doe", meldde hij enkele dagen na het ongeluk op Instagram.

De artsen gaven hem weinig hoop op een vervolg van zijn wielercarrière, maar dat was buiten de wilskracht van de klimgeit gerekend. Een kleine drie weken later zette hij, gehuld in een soort korset en nekbrace, zijn eerste stappen weer en nam hij zelfs plaats op de hometrainer.

Afgelopen januari verlengde Bernal, die het seizoen was ingegaan met de Tour de France al grote doel, zijn contract bij Ineos Grenadiers tot eind 2026.