Leerlingenvervoer moet beter: 'Soms drie uur per dag onderweg'

Er moeten duidelijke richtlijnen komen voor het speciale vervoer van kinderen van en naar school, zegt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs.

Kinderen die met een speciale taxi of bus naar school worden gebracht, zijn soms veel te lang onderweg. Dat komt doordat onderweg medeleerlingen moeten worden opgepikt, blijkt uit een enquête van de organisatie.

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens de belangengroep niet representatief voor alle ouders van wie de kinderen gebruikmaken van leerlingenvervoer in Nederland, maar biedt wel duidelijke inzichten "in de ervaringen van ouders en het effect van de door hen gesignaleerde knelpunten op het welzijn van hun kind".

Het speciale vervoer is voor kinderen die extra kwetsbaar zijn, zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit zijn kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar het reguliere onderwijs kunnen, omdat het vervoer of het onderwijs niet geboden kan worden."

Drie uur per dag onderweg

Vervolgens krijgen ze te maken met lange ritten. De afstanden lopen uiteen, maar wat opvalt is dat de kinderen niet eens zo ver van school wonen. "Vaak is het minder dan 10 kilometer, soms wat meer, maar ze zijn wel heel lang onderweg."

De reden hiervoor is dat taxibedrijven hun wagens vol willen hebben, zegt de Ouders & Onderwijs-directeur. "Kinderen worden een voor een opgehaald voordat ze naar school gaan. Je kunt dan best dicht bij school wonen, maar nog steeds eindeloos onderweg zijn."

Hoelang kinderen onderweg zijn verschilt, zegt Vlaming. "Sommige kinderen van 4 jaar oud zijn tot anderhalf uur per rit onderweg, dus drie uur per dag. Dat zijn de extremen, maar ze zitten er zeker tussen. Een uur onderweg zijn is zeker geen uitzondering."

Pedagogische begeleiding

Gemeenten moeten dat vervoer regelen. Volgens Vlaming maken die geen afspraken met vervoerders over de maximale reistijd. Gemeenten hebben ook slecht zicht op hoe het vervoer geregeld is.

Ze moeten van Vlaming dan ook veel strengere eisen stellen. "Het belangrijkste is dat er op korte termijn een maximale reistijd komt, zeker voor jonge kinderen. We denken dan aan maximaal drie kwartier en bij kinderen boven de 18 jaar maximaal een uur."

Pedagogische begeleiding in de taxi's is een andere wens van Ouders & Onderwijs. "Daar gaat ook vaak veel mis. Je zou chauffeurs een training kunnen geven, maar begeleiding zou beter zijn."

Landelijke normen

Er is helemaal geen toezicht op de kinderen in de taxi's. "Kinderen zitten uren bij elkaar en de chauffeur moet natuurlijk op de weg letten. Er wordt soms gepest, er wordt gegild. Heel veel ouders vertellen ons dat er heel onveilige situaties ontstaan waardoor die kinderen overstuur op school of thuis aankomen."

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. Vlaming zegt te hopen dat de Kamerleden het gesprek aangaan met minister Wiersma. "En hem ook oproepen om landelijke normen in te stellen. Hier moet eindelijk wat aan gebeuren, want dit probleem speelt al veel te lang."