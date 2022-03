Komt Oranje voor het WK in pot 1 of pot 2? Dat hangt hiervan af

Winnen van Duitsland dinsdagavond zal niet alleen het zelfvertrouwen van het Nederlands elftal nog verder opkrikken, Oranje kan zich ook zomaar bij andere toplanden voegen in pot 1 bij de loting voor het WK in Qatar. Wat moet daarvoor gebeuren? We zetten het op een rij. Hoe worden de potten samengesteld? Bij de loting voor de groepsfase op het WK in Qatar vrijdagavond in Doha (18.00 uur Nederlandse tijd) zullen 32 landen worden verdeeld over acht poules. Die landen komen uit vier potten van acht landen. Maar de samenstelling van die potten staat nog niet volledig vast. Pot 1 bestaat uit gastland Qatar en de beste zeven geplaatste landen op de FIFA-wereldranglijst. België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Engeland en Spanje zijn geplaatst en kunnen niet meer buiten de topzeven van de ranglijst vallen. Zij zitten vrijdag veilig in de eerste pot. De laatste plek ligt nog open. Pot 2 bestaat uit de volgende acht geplaatste landen op de wereldranglijst, de zestien daaropvolgende landen komen in pot 3 en 4. Nederland, momenteel nummer tien van de wereld, balanceert op het randje van pot 1 en 2. Bij een plek in de eerste pot ontloopt Oranje de relatief sterkere landen.

Brazilië niet tegen Uruguay in groepsfase Bij de loting van de groepsfase houdt de FIFA er rekening mee dat twee landen van hetzelfde continent niet in dezelfde poule belanden. Zo kan Brazilië (pot 1) niet ingedeeld worden met Uruguay (pot 2). Voor Europese landen geldt een uitzondering. Daar ligt het maximaal aantal landen in dezelfde poule op twee.

Dat er nog een plekje vrij is in pot 1 komt door de verrassende uitschakeling van Italië, de nummer zeven op de ranglijst. Nog vier landen zijn in de race om de overgebleven plek in pot 1 te bemachtigen tijdens de loting vrijdag: Portugal (8), Denemarken (9), Nederland (10) en Duitsland (11). Hoe komt Nederland in pot 1? Door de 4-2 overwinning van Oranje op Denemarken zaterdagavond kan Nederland bij winst op Duitsland dinsdagavond over Denemarken heengaan op de ranglijst (het puntenverschil is verwaarloosbaar). Voorwaarde is wel dat Denemarken dinsdag het oefenduel met WK-ganger Servië in Kopenhagen niet wint.

Na de 4-2 winst op Denemarken praten Van Dijk en De Ligt na - ANP

In dat geval ziet Nederland alleen nog Portugal voor zich op de ranglijst. De Portugezen spelen dinsdagavond de beslissende play-offwedstrijd tegen Noord-Macedonië voor een plek op het WK. Makkie, zou je zeggen, maar de Macedoniërs zullen met het mes tussen de tanden aantreden. Zoals de stuntploeg dat ook deed toen het donderdag Italië de WK-droom ontnam en vorig jaar in de WK-kwalificatiepoule Duitsland in Duisburg met 1-2 versloeg. Stunt Noord-Macedonië nogmaals en gaat Portugal (net als Italië) niet naar Qatar, dan schuift Nederland nog een treetje omhoog op de ranglijst en is het zeker van een plek in pot 1. Duitsland kan in theorie ook nog in pot 1 terechtkomen: bij winst op Nederland en een Deense en Portugese verliespartij. De definitieve potindeling wordt op donderdag 31 maart bekendgemaakt. Welke landen zijn al zeker van Qatar? Twintig landen zijn zeker van deelname aan het wereldkampioenschap: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Kroatië, Servië, Spanje, Zwitserland, Argentinië, Brazilië, Canada, Ecuador, Uruguay, Iran, Japan, Saudi-Arabië, Zuid-Korea en gastland Qatar. Daar moeten nog twaalf landen bij komen. Deze interlandperiode wordt wereldwijd een groot deel van de resterende WK-tickets verdeeld. Bij de twintig geplaatste landen komen nog drie Europese landen, vijf Afrikaanse landen, twee of drie uit Noord- en Midden-Amerika, hoogstens één land uit Zuid-Amerika en hoogstens één uit Oceanië.

Ruud Gullit trekt Nederland in 2019 voor de loting van het EK 2020 - AFP