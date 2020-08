Zlatan (38) gaat nog een jaar door bij AC Milan: 'Ben niet de mascotte'

"Alles is uiteindelijk opgelost en ik ben nu terug bij de club waar ik me thuis voel. Ik heb altijd gezegd dat ik hier niet als mascotte ben", zei Zlatan bij aankomst op het vliegveld in Milaan. "Ik ben hier om het team, de trainer en de club te helpen."

Afgelopen winter kwam Ibrahimovic over van LA Galaxy in de Verenigde Staten om minimaal voor een half jaar in Lombardije zijn kunsten te vertonen. Met tien doelpunten in achttien competitiewedstrijden had Ibrahimovic een belangrijk aandeel in de plaatsing voor Europees voetbal.

"We hebben het de afgelopen zes maanden goed gedaan, maar we hebben niets gewonnen. Milan moet terug naar waar het hoort", aldus Ibrahimovic, die naar verluidt zeven miljoen euro zou gaan verdienen.