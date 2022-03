Dj Hardwell na 3,5 jaar terug: nieuwe plaat en tournee

Hardwell is terug. In Miami speelde de Nederlandse top-dj zondagavond zijn eerste show in ruim 3,5 jaar en kondigde hij meteen een nieuw album en een wereldtournee aan.

Het album heet Rebels Never Die. De eerste nummers worden 1 april uitgebracht. Op 3 december speelt Hardwell in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Zo betrad Hardwell het podium in Miami: