Gewonde bij brand in Leeuwarden, acht appartementen verwoest

Bij een brand in een appartement in Leeuwarden is afgelopen nacht een persoon gewond geraakt. Het gaat om een omwonende die rook inademde. Bewoners van omliggende appartementen werden geëvacueerd. Acht woningen zijn onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond rond 02.30 uur op de bovenste verdieping van een portiekflat. Toen de brandweer er eenmaal was, sloegen de vlammen uit het gebouw. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er niemand aanwezig in de woning, meldt Omrop Fryslân.

Het blussen werd bemoeilijkt doordat er gas vrijkwam in het appartement. Nadat de netbeheerder dat had afgesloten, kon de brandweer het vuur van binnenuit bestrijden. Rond 06.15 uur was de brand onder controle.