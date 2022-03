Knappe toernooizege beachvolleybalsters Schoon en Stam, Brouwer/Meeuwsen verliest finale

Stam en Schoon waren op het toernooi in Rosarito als dertiende geplaatst, hun tegenstanders uit Letland werden als zevende ingeschaald. In het zand lagen de krachtsverhoudingen echter anders.

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben verrassend het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Rosarito op hun naam geschreven. Het Nederlandse koppel versloeg in de finale Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland in twee sets: 21-14, 21-13.

Aan het Elite 16-toernooi doen de zestien beste teams van de wereld mee. De mannen- en vrouwenteams strijden om hun plek in de groep te behouden. De competitie wordt gehouden in vier poules van elk vier teams en wordt vervolgd door de knock-outfase, waar de twee Nederlandse teams zich nu voor hebben geplaatst.

Het Elite 16-toernooi is nieuw op de beachvolleybalkalender en maakt deel uit van de nieuwe opzet van de FIVB Beach Pro Tour. In de nieuwe opzet zijn er drie niveaus, waarbij de Elite 16 de hoogste is.

De 23-jarige Stam en de 20-jarige Schoon spelen sinds de zomer van 2020 samen en ze hadden weinig tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Nog geen jaar na hun eerste toernooi plaatsten ze zich al voor de Olympische Spelen. In Tokio overleefden ze de groepsfase, maar werden ze in de tussenronde uitgeschakeld.

Vlak na de Spelen verkeerde het Nederlandse koppel in topvorm en werd de zilveren medaille op het EK veroverd. Die topvorm hadden ze ook vorige week te pakken op het Challenge-toernooi (het tweede niveau van de FIVB Beach Pro Tour) in het Mexicaanse Tlaxcala. Ook toen bereikten Stam en Schoon de finale, maar verloren ze in de eindstrijd van het Braziliaanse duo Barbara/Carol.

Brouwer/Meeuwsen onderuit in finale

Bij het mannentoernooi in Rosarito kwam er geen Nederlandse winnaar. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren in de finale met 21-17, 21-15 van het Qatarese duo Cherif Younousse/Ahmed Tijan.

Cherif en Ahmed zijn de nummers een van de wereld, maar de laatste onderlinge ontmoeting (oktober 2021) werd gewonnen door de Nederlandse wereldkampioenen van 2013. Dit keer waren Brouwer en Meeuwsen veruit de mindere. In de eerste set wisten ze nog wel even bij te blijven, maar in set twee was het verschil snel gemaakt.