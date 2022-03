CODA verrast op Oscargala, Power of the Dog maakt favorietenrol niet waar

Eerder op de avond had Ariana DeBose Beste Vrouwelijke Bijrol gewonnen voor haar rol in West Side Story. Zij bedankte als latina de 90-jarige Rita Moreno, die zes decennia geleden dezelfde prijs kreeg voor de originele verfilming van het verhaal. "Ik ben zo blij dat jouw Anita de weg heeft geplaveid voor duizenden Anita's zoals ik", zei de actrice.

Het publiek ontving Kotsur met wapperende handen op het podium, wat gebarentaal is voor applaus. Zijn Oscarbeeldje moest hij snel weer uit handen geven, om in diezelfde gebarentaal zijn dankwoord uit te spreken. "Fantastisch om hier te staan, ik kan het nauwelijks geloven", zei hij. "Dit is ons moment!", zei hij, doelend op iedereen met een beperking.

De avond liep succesvoller voor Dune, dat zes van de tien nominaties verzilverde in technische categorieën als camerawerk, montage en decorontwerp. De Duitse componist van de sciencefictionfilm vierde in Amsterdam een bescheiden Oscarfeestje in ochtendjas: zijn dochter maakte hem om 02.00 uur wakker om te melden dat hij had gewonnen.

DeBose versloeg met haar winst Kirsten Dunst uit The Power of the Dog. Die film wist zijn favorietenrol niet waar te maken: van de twaalf nominaties haalde de film er maar één binnen. Dat was dan wel meteen een historische: doordat Jane Campion Beste Regie binnenhaalde, ging de prijs voor het tweede jaar op rij naar een vrouw, na Chloé Zhao vorig jaar voor Nomadland.

Thank you to @TheAcademy , but most importantly, to all the @DuneMovie musicians and our leader Denis Villeneuve. pic.twitter.com/XbVBYJ8dHY

Kort werd er in de ceremonie stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Vooraf had presentatrice Amy Schumer gezegd dat ze graag een rol voor president Zelensky in de uitzending had gehad, maar dat de producers dat niet goed vonden. In plaats daarvan sprak actrice Mila Kunis over de pijn die het conflict in haar geboorteland veroorzaakt en haar bewondering voor het verzet tegen de Russische agressie.

Na een kort moment stilte ging het weer over de prijzen. Disneyfilm Encanto won in de categorie Beste Animatie. Billie Eilish en haar broer Finneas wonnen voor hun Bondtitellied No Time To Die en de drie uur lange Haruki Murakami-verfilming Drive My Car won de prijs voor Beste Buitenlandse Film. Het Japanse drama over rouwverwerking moest drie andere prijzen laten schieten.

De Noord-Ierse acteur en regisseur Kenneth Branagh kreeg een Oscar voor zijn script voor Belfast. Met acht nominaties in zeven categorieën was hij tot nu toe de meest veelzijdige genomineerde, maar op zijn 61ste was hij nog nooit in de prijzen gevallen.

Ook Jessica Chastain werd eindelijk bekroond. De actrice was al twee keer eerder genomineerd en won nu de Oscar voor Beste Actrice voor The Eyes of Tammy Faye. In haar dankwoord verwees ze naar de rol van domineesvrouw Tammy Faye Bakker: ze pleitte voor "daden van radicale liefde" tegen de maatregelen waar de lhbti-gemeenschap in de VS steeds vaker te maken heeft. "Dit soort wetten willen ons alleen verder verdelen."