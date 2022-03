In Florida is het straks taboe om op basisschool over gender te praten

In een aantal Amerikaanse staten wordt wetgeving voorbereid die scholen verbiedt met kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten. In Florida zijn ze daarmee het verst. Daar staat de conservatieve gouverneur op het punt de Don't Say Gay-wet, zoals de verordening door tegenstanders wordt genoemd, te ondertekenen. Leraren en leraressen zijn vaak een veilige vraagbaak voor kinderen uit conservatieve gezinnen die twijfels hebben over hun geaardheid. De senaat in Florida heeft nu een wet aangenomen die voorschrijft dat er met kinderen tot 9 jaar niet gepraat mag worden over gender, geaardheid, seksualiteit en lhbti-onderwerpen. Met oudere kinderen mag er volgens de wet alleen nog over die thema's worden gesproken op een manier die 'past bij de leeftijd van de kinderen'. Wat dat precies inhoudt is zó vaag omschreven dat de kans groot is dat leraren gender-gerelateerde onderwerpen helemaal gaan vermijden uit angst voor ontslag of strafvervolging. Protesten In het Pride Park voor het stadhuis van Miami Beach verzamelen zich jongeren, ouders en leraren in de warme lentezon. "We say nay to don't say gay", scandeert de menigte in kleurrijke kleding onder regenboogvlaggen en spandoeken. De wet waardoor ouders meer zeggenschap krijgen in het onderwijs, wordt door hen de Don't Say Gay-wet genoemd omdat het bijna onmogelijk wordt om op basisscholen in Florida nog het woord gay te zeggen. De betogers vinden dat een foute ontwikkeling. Juist op school zou er ruimte moeten zijn voor zo'n gesprek en om jezelf te ontdekken, zeggen zij:

Een van de betogers is de 13-jarige Ash, die zich identificeert als non-binair en graag met 'die' aangesproken wil worden. Ash zegt leeftijdsgenoten te kennen die over zelfmoord nadenken omdat ze niet over hun geaardheid kunnen praten. "Dat zal alleen nog maar toenemen. Het is namelijk niet zo veilig op school. Mensen vormen hun wereldbeeld thuis, door hun opvoeding en het hangt ook af van de regio waar je opgroeit in Florida." Op het podium aan de Harvey Milk Way, vernoemd naar een bekende Amerikaanse voorvechter voor lhbti-rechten, spreekt een jongeman met het woord PRIDE op zijn shirt de menigte toe. Zijn naam is Dell, 18 jaar. Hij weet hoe moeilijk het is om uit de kast te komen. Hij kent veel gezinnen waar gender onbespreekbaar is. "Deze wet verplicht leraren om ouders ervan op de hoogte te stellen dat hun kind over homoseksualiteit spreekt", legt Dell uit. "Dat brengt het risico met zich mee dat kinderen hun geaardheid moeten prijsgeven voordat zij daar klaar voor zijn." Het recht van de ouders De voorstanders van de wet vinden dat ouders de eerst aangewezenen zijn om met hun kinderen te praten over gender en geaardheid, niet de school. Anthony Verdugo, oprichter van de Christelijke Familie Coalitie, ging naar het parlement in Tallahassee, de hoofdstad van Florida, om tegenstanders van de wet op andere gedachten te brengen. "Op school moet de jeugd alleen leren lezen, schrijven en rekenen. De rest is aan de ouders", aldus Verdugo. In zijn toespraak tot de senaat haalde hij ook het verhaal aan over de dochter van de familie Perez. Het meisje zat in de knoop met haar geaardheid en was naar een mentor op school gestapt om erover te praten. Volgens haar vader leidden die gesprekken ertoe dat het meisje in de klas werd aangesproken met een andere naam en dat er mannelijke voornaamwoorden als 'hij' en 'zijn' werden gebruikt als het over haar ging. De ouders werden niet geïnformeerd, aldus de vader. Het 13-jarige meisje werd vervolgens zodanig gepest dat ze twee keer op school een zelfmoordpoging zou hebben gedaan. "Dit voorbeeld haal ik vaak aan als mensen beweren dat school een veilige plek is", legt Verdugo uit. "De ouders zijn niet het probleem, maar de oplossing. Zij kennen hun kind het beste en houden van hun kind."

150 bedrijven steunen tegenstanders Een aantal grote bedrijven hebben de zijde gekozen van de tegenstanders van de Don't Say Gay-wet. In eerste instantie hield de directie van mediaconcern Disney, met het grote Disney World in Florida, zich op de vlakte. Maar na protesten van medewerkers en publiciteit die dat met zich meebracht, besloot het bedrijf zich tegen de wet uit te spreken. Meer dan 150 grote bedrijven in Florida hebben een petitie van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tegen de wet ondertekend.