Wekdienst 28/3: Veiligheidsberaad spreekt over opvang vluchtelingen • Luchtmachtoefening in Friesland

Goedemorgen! De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's praten over de opvang van vluchtelingen en in Leeuwarden gaat de internationale luchtmachtoefening Frisian Flag van start. Eerst het weer: 's ochtends breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden, alleen op de Waddeneilanden is het frisser. Over het algemeen staat er maar weinig wind.

weerkaart - WEERPLAZA/NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's komen samen om te praten over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld. Op korte termijn moeten 50.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn gehuisvest, hebben de 25 veiligheidsregio's afgesproken.

In Leeuwarden gaat een grote internationale luchtmachtoefening genaamd Frisian Flag 2022 van start. Vliegtuigen en helikopters uit verschillende landen doen mee. De oefening vindt tot en met vrijdag 8 april plaats.

De officiële verkiezingscampagnes van de Franse presidentskandidaten beginnen vandaag. De eerste verkiezingsronde is op 10 april. De huidige president Macron ligt in de peilingen ver voor op zijn concurrenten.

Wat heb je gemist? China's grootste stad Shanghai verkeert vanaf vandaag in lockdown vanwege het coronavirus. De komende vier dagen is dat het geval in de oostelijke helft, de vijf dagen erna in het westelijke deel. Het is de bedoeling dat de 26 miljoen inwoners gedurende de lockdown massaal worden getest. Het openbaar vervoer ligt stil en bedrijven moeten hun werknemers vanuit huis laten werken. Shanghai kent een relatief snelle toename van het aantal besmettingen met de omikron-variant. Zaterdag werden er 2676 nieuwe besmettingen gemeld, 18 procent meer dan een dag eerder. Ander nieuws uit de nacht: Klap acteur Will Smith overschaduwt zijn Oscarwinst: Presentator Chris Rock maakte tijdens zijn praatje in aanloop naar de uitreiking van Beste Documentaire een grap over Smiths vrouw, Jada Pinkett Smith. Hierop liep Smith het podium op en haalde hij uit naar het hoofd van Rock.

Biden in VS en daarbuiten bekritiseerd over Poetin-uitspraken: De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO en minister Blinken van Buitenlandse Zaken benadrukten dat de VS niet aanstuurt op een machtswisseling in het Kremlin.

Annie M.G. Schmidtprijs voor theatermaker Joost Spijkers: De 44-jarige kleinkunstenaar kreeg de prijs voor het lied Welkom thuis uit zijn muziektheaterprogramma Hotel Spijkers.

30 bekeuringen bij illegale straatrace in Zevenbergschen Hoek: Inwoners van het Noord-Brabantse dorp kampten al langer met geluidsoverlast. De politie had de racers geregeld gevraagd ermee op te houden, maar dat hielp niet.

En dan nog even dit: In Florida is het straks taboe om op basisscholen over gender en seksualiteit te praten. De conservatieve gouverneur van Florida staat op het punt de zogenoemde Don't Say Gay-wet, zoals de verordening door tegenstanders wordt genoemd, te ondertekenen. Die wet schrijft voor dat docenten niet met kinderen tot 9 jaar mogen praten over gender, geaardheid, seksualiteit en lhbti-onderwerpen. Zeker zeven andere staten bereiden soortgelijke wetgeving voor. Tegenstanders van de wet vinden het een foute ontwikkeling. Juist op school zou er ruimte moeten zijn voor zo'n gesprek en om jezelf te ontdekken, vinden zij. In Miami kwamen betogers dit weekend samen om zich tegen de invoering van de wet uit te spreken:

Bij protest tegen Don't Say Gay-wet in Florida zeggen zij juist: 'Say gay!' - NOS