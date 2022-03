Klap Will Smith overschaduwt zijn Oscarwinst

Presentator Rock maakte tijdens zijn praatje in aanloop naar de uitreiking van Beste Documentaire een grap over Smiths vrouw, Jada Pinkett Smith. Hij grapte dat ze met haar kale hoofd klaar was voor een vervolg op G.I. Jane, de film waar Demi Moore in 1997 haar hoofd voor kaalschoor.

De relatief onverwachte Oscar voor Beste Film voor CODA of de zes Oscars voor Dune: het zal allemaal niet datgene zijn wat blijft hangen na de 94ste uitreiking van de belangrijkste filmprijzen. Dat zal namelijk de klap zijn die acteur Will Smith komiek Chris Rock verkocht, kort voordat hij zijn prijs voor Beste Acteur ophaalde.

Hoewel aanwezigen nog even dachten dat het vooropgezette grap was - het is tenslotte Hollywood - sloeg de sfeer in de zaal dood toen aan Rock te merken was dat het echt was. "Het was maar een grap over G.I. Jane", probeerde hij nog, maar Smith beet hem toe dat hij "de naam van mijn vrouw niet meer in je mond moet nemen, verdomme".

Schaapachtig zei Rock die eis in te willigen en probeerde over te gaan naar de orde van de dag: de winst voor de documentaire Summer of Love.

Buiten beeld werd Smith tot bedaren gebracht door collega-acteurs. Daniel Kaluuya omhelsde hem en Denzel Washington begeleidde hem naar de coulissen. Ze spraken samen en omhelsden opnieuw. Ook regisseur Tyler Perry kwam kort even spreken om hem te kalmeren.