Vergeet Mercedes (even), Ferrari is de nieuwe rivaal voor Verstappen en Red Bull

Het werd zondag in Djedda alsnog een gevecht op het scherpst van de snede. Max Verstappen en Charles Leclerc zorgden voor het betere puntje-van-je-stoel-werk, met de Limburger als overwinnaar. De nieuwe rivaliteit van dit Formule 1-seizoen lijkt geboren. Zowel Verstappen als Leclerc maakte na afloop duidelijk genoten te hebben van de race. Het was fel, maar fair, vertelden twee generatiegenoten afzonderlijk van elkaar. "Ik denk dat de nieuwe auto's zich beter lenen voor dit soort duels, maar het hangt wel erg af van hoe de banden zich houden en van de bandensamenstelling", zei Verstappen. "De auto's zijn een stap voorwaarts qua racen", gaf Leclerc een vergelijkbaar antwoord. "Het is nog niet ideaal of perfect, maar je kunt er beter mee volgen en aanvallen. Races zijn minder voorspelbaar. Er gebeurt meer. En dat is toch waar de nieuwe regels om draaiden."

Max Verstappen en Charles Leclerc - Red Bull Racing

Er gaan dit seizoen ongetwijfeld nog meerdere gevechten komen tussen de Nederlander en de Monegask. Het interessante daarbij is dat de Red Bull van Verstappen en de Ferrari van Leclerc verschillende kwaliteiten hebben. Schaakspel "We zijn snel in de bochten, maar op topsnelheid verliezen we behoorlijk", stipte Leclerc aan. "Ik wist dus ook dat ik een duel op het rechte stuk zou verliezen, zeker als hij binnen een seconde zat en zijn vleugel mocht openklappen (vanwege het DRS-systeem, red.). Het was daardoor soms net een schaakspel." Een circuit met veel rechte stukken lijkt dus op voorhand wat in het voordeel van Red Bull Racing te zijn, terwijl een baan met veel bochten meer op het lijf is geschreven van Ferrari. "Ik ben heel blij over de eerste twee raceresultaten. Een erg goede seizoenstart en wat mij betreft duelleren we het hele jaar zo door", aldus WK-leider Leclerc.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto en Red Bull-teambaas Christian Horner - Red Bull Content Pool

Red Bull-teambaas Christian Horner genoot eveneens van de strijd tussen Verstappen en Leclerc. Hij is vooral benieuwd hoe Red Bull en Ferrari zich verder gaan ontwikkelen. "We hebben tot nu toe twee prachtige races tussen Red Bull en Ferrari gezien", vindt hij. "We zien dat Ferrari ontzettend snel is. Voor beide teams wordt het kwestie om zoveel mogelijk uit de auto's te gaan halen." 'Mercedes gaat terugkomen' De zondag verreden grand prix maakte ook iets anders duidelijk: Mercedes heeft ten opzichte van 2021 één of twee jasjes uitgedaan. George Russell eindigde op 32 seconden nog op de vijfde plaats. maar vooral de tiende plaats van Lewis Hamilton is voor de iconische renstal een hard gelag.

Lewis Hamilton en Mick Schumacher - AFP