Eerste corona-lockdown in Shanghai: 'Inwoners hadden dit niet verwacht'

Vanwege de recente besmettingsgolf kwam die aanpak de afgelopen tijd echter onder druk te staan , waarna het stadsbestuur besloot om met ingang van maandag een lockdown in te stellen. Volgens de BBC-correspondent in Shanghai leidde het besluit gisteren in de winkelstraten tot grote drukte van mensen die snel nog inkopen gingen doen.

China's grootste stad Shanghai verkeert vanaf vandaag, voor het eerst in de pandemie, in lockdown vanwege het coronavirus. De komende vier dagen is dat het geval in de oostelijke helft, de vijf dagen erna in het westelijke deel.

Correspondent Garrie van Pinxteren: 'Inwoners hadden dit niet verwacht'

"Een bestuurder van de gezondheidsorganisatie van Shanghai zei onlangs nog: 'We gaan niet in lockdown.' Daarvoor was de stad volgens haar te belangrijk voor de internationale economie, mede vanwege de belangrijke haven. Maar de bestuurder had deze woorden nauwelijks uitgesproken of de mededeling kwam dat Shanghai per vandaag in lockdown zou gaan.

Ik denk dat veel inwoners dit niet hadden verwacht. Zo'n lockdown is ook een angstbeeld: als je positief test maar je bent niet ziek, dan moet je verplicht in isolatie. Er gaan nu filmpjes rond van mensen die dicht op elkaar zitten in grote hangaars of expositieruimtes. Er zijn beperkte voorzieningen en iedereen moet er wachten totdat hij of zij weer negatief test.

Er zit een paradox in de overheidsaanpak van covid-19. President Xi zegt dat er zo min mogelijk moet worden ingegrepen met het maximale resultaat: niet al te streng zijn. Aan de andere kant zie je dat veel ambtenaren worden ontslagen als er een uitbraak is in hun gebied. Daardoor voelen lokale overheden een enorme druk en nemen ze in de praktijk vaak heel strenge maatregelen."