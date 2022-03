Slot prijst Van Gaal: 'Heel knap om dit in week voor elkaar te krijgen'

Feyenoord-trainer Arne Slot is onder de indruk van de manier waarop bondscoach Louis van Gaal Oranje zaterdag tegen Denemarken (4-2) liet spelen in het nieuwe 3-4-1-2-systeem. "De bondscoach is een enorme vakman", zegt Slot in Studio Voetbal. "Dat heeft hij deze week weer bewezen. Wat hij in een week voor elkaar heeft gekregen, is heel knap."

Hele uitzending In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst de voetbalweek door met Feyenoord-trainer Arne Slot, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen. Kijk de hele uitzending hier terug.

In een analyse legt Slot uit dat de vier Nederlandse goals allemaal zijn toe te schrijven aan een bepaald facet van de nieuwe tactiek van Van Gaal. Slot: "De eerste goal heeft met positionering van de aanvallers te maken, de tweede goal komt doordat je met drie kopsterke verdedigers gaat spelen en standaardsituaties zijn in het moderne voetbal heel belangrijk, de derde is een moment van druk zetten en de vierde begon bij een opbouwmoment vanaf de keeper." Dat de tactiek direct invloed had op de doelpunten, zorgt volgens Slot voor meer vertrouwen van de spelers in de aanpak van Van Gaal. "Dat werkt als doping voor een elftal, als je vier goals maakt door je manier van spelen." Uiteraard had Arne Slot het in Studio Voetbal ook over Feyenoord. Kijk hieronder wat hij vertelde over het mislopen van Joey Veerman en wat hij ervan denkt om van Feyenoord over te stappen naar Ajax als Erik ten Hag vertrekt: