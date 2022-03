Canada voor het eerst sinds 1986 naar WK na zege op Jamaica

Het Canadees voetbalelftal heeft zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst voor het WK, dat eind dit jaar in Qatar wordt gehouden. Door een 4-0 overwinning op Jamaica wisten de Canadezen zich te verzekeren van een ticket. Het is pas de tweede keer in de historie dat het land zich plaatst voor het WK.

De nummer 33 op de FIFA-wereldranglijst had aan een gelijkspel genoeg om de trip naar Qatar te boeken, maar het elftal van coach John Herdmann wilde voor eigen publiek op zoek naar de volle buit.

Na 13 minuten opende Cyle Larin de score. Een slim steekballetje van Stephen Eustáquio zette de Besiktas-aanvaller vrij voor de keeper, waarna Larin niet faalde. Vlak voor rust verdubbelde Tajon Buchanan de score.

Tien minuten voor tijd zorgde Junior Hoilett met een bekeken schot voor de 3-0. Een eigen doelpunt van Jamaica maakte de feeststemming in Toronto compleet.

Nog twee rechtstreekse tickets

In de groep van Noord- en Midden-Amerika zijn nog twee rechtstreekse tickets voor het WK te verdienen. Vooralsnog hebben de Verenigde Staten en Mexico de beste papieren. De nummer vier van de groep zal in een duel met een land uit Oceanië strijden om de laatste WK-plek.