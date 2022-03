Twee Israëlische agenten gedood bij aanslag in kustplaats, zes gewonden

Bij een aanslag in de Israëlische kustplaats Hadera zijn twee agenten van de Israëlische grenspolitie gedood. Zes mensen raakten gewond, van wie er vier naar het ziekenhuis zijn gebracht. Onder de gewonden zijn ook agenten.

De politie van Israël spreekt van een terroristische aanslag. De daders zijn volgens Israëlische media twee mannen uit Umm el-Fahm, een Arabische stad in Israël. Volgens persbureau Reuters is de verantwoordelijkheid opgeëist door Islamitische Staat.

De Israëlische politie meldt dat de aanslagplegers op straat het vuur openden bij een busstation. Agenten die in de buurt waren, zouden vervolgens de daders doodgeschoten hebben.

Historische ontmoeting

De aanslag vond plaats rond het begin van een historische topontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Israël, Egypte, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en de VS. Palestijnse groeperingen hebben zich kritisch uitgesproken over de toenadering van Arabische landen tot Israël.

Het was de tweede dodelijke aanslag in een week tijd. Dinsdag werden ook al vier Israëliërs gedood bij een aanslag in de stad Beër Sjeva. De aanslagpleger stak drie mensen neer en reed een fietser aan. De dader werd door Israëlische burgers doodgeschoten. Het was een van de dodelijkste aanslagen in Israël in de afgelopen jaren. Behalve de vier doden waren er twee gewonden.