'Bini' Girmay uit Eritrea, de eerste Afrikaan die klassiekers kan winnen

Van der Hoorn verklapte 's ochtends in Ieper al dat zijn ploeg plannen had met Girmay. "Onze Eritreeër", zo noemde de Nederlandse renner zijn ploeggenoot liefkozend. "Het is gewoon een heel groot talent. Een superlieve jongen verder. Hij werkt er hard voor", aldus de 28-jarige Van der Hoorn. Daar sluit Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, zich bij aan. "Het is een hele sociale, open persoonlijkheid. Hij vraag altijd aan iedereen: hoe gaat het met je? Ook oprecht. Het is iemand met een grote gunfactor, een aardige kerel. Maar als het over wielrennen gaat, is hij heel serieus. Hij weet wat hij wil." "Hij is ook heel goed te coachen", gaat Visbeek verder. "En ik moet hem veel coachen, want hij kent de parcoursen niet. Ook qua eten. Maar hij pikt dat heel snel op."

De zege van Girmay in Gent-Wevelgem is zeker sensationeel en verrassend, maar toch komt zijn succes niet helemaal uit het niets. Dat Girmay potentie had, bleek vorig jaar ook al tijdens het WK wielrennen. Daar sprintte hij in de wedstrijd voor beloften achter de Italiaan Filippo Baroncini naar de tweede plaats. Toen Girmay terugkwam in zijn geboorteland werd hij als een grote held onthaald. Mooie woorden van Hinault Daarna werd Girmay verkozen tot Afrikaans wielrenner van het jaar. Bernard Hinault, voorzitter van de jury, noemde hem "de veelbelovendste renner uit de Afrikaanse wielersport". Hoewel wielrennen in Eritrea de grootste nationale sport is, is de doorbraak van Girmay bijzonder. Het wielerpeloton is nog altijd bijna helemaal wit. Pas in 2015 stond de eerste zwarte renner op het podium in de Tour de France, toen Girmays landgenoot Daniel Teklehaimanot de bolletjestrui veroverde.

In 2020 maakte Girmay, zoon van een wielergekke vader, zijn debuut tussen de profs in Europese wedstrijden. Hij reed voor de Franse Delko-ploeg en toen Visbeek vorig seizoen hoorde dat het team financiële problemen had, sloeg hij toe. "Toen we dat hoorden, zijn we er meteen op gesprongen. Zijn manager had in het verleden ook twee renners bij onze ploeg. Hij kon ook zeggen: luister Bini, dit is een ploeg met een familiaire sfeer waar de mensen je echt gaan helpen. Dat heeft hij vertrouwd en we hebben een mooi sportief ontwikkelingsplan voor hem gemaakt", vertelt Visbeek trots.

Naast een veelbelovend wielertalent is de pas 21-jarige Girmay ook een familieman. Eigenlijk was hij helemaal niet van plan om van start te gaan in Gent-Wevelgem; hij wilde na de E3 Prijs van vrijdag graag naar huis. "We hebben ons plan pas vrijdagavond aangepast. Ik kwam voor een goed resultaat, maar dit is ongelooflijk", reageerde hij na zijn zege. "Dit verandert ten eerste veel voor mij, maar ook voor alle Afrikaanse renners. Er ligt een mooie toekomst voor ons." Geen Ronde, maar vrouw en dochter Wanneer Girmay vervolgens de vraag krijgt of hij volgende week zondag ook in de Ronde van Vlaanderen voor de zege wil gaan, lacht hij verontschuldigend. "Dat denk ik niet. Ik ben al drie maanden van huis en ik mis mijn vrouw en mijn dochter. Dus ik moet terug."

