Veel onderling respect tussen Verstappen en Leclerc: 'Er werd fair geracet'

Het was na afloop van Grand Prix van Saudi-Arabië een verfrissend gezicht. Winnaar Max Verstappen en nummer twee Charles Leclerc spraken vooral hun waardering uit voor de manier waarop werd geracet in Djedda.

Hoe anders was dat afgelopen seizoen toen Verstappen en Lewis Hamilton elkaar in de wereldtitelstrijd soms geen blik waardig gunden. Nu toonden Verstappen en zijn nieuwe rivaal Leclerc elkaar een duim. Onderlinge waardering alom.

'Ferrari in de bochten, wij op het rechte stuk'

"Het was zwaar, maar het was een goede race", klonk de eerste reactie van Verstappen op het circuit na zijn zege. "Ferrari was sterk in de bochten, maar wij waren sneller op het rechte stuk."

"We zijn eindelijk onderweg dit seizoen", vertelde Verstappen even later tegen Viaplay. Hij doelde daarmee op de dramatische start van vorige week in Bahrein, toen hij door technische problemen uitviel.