Tweet over overlijden Boseman breekt Twitterrecord

De tweet waarin het overlijden van de acteur Chadwick Boseman is bekendgemaakt, heeft de meeste likes ooit opgeleverd. Het bericht op het account van Boseman zelf is al 6,5 miljoen keer geliket en 3 miljoen keer geretweet. "Met onmetelijk verdriet bevestigen wij het overlijden van Chadwick Boseman", luidde de tekst. "In 2016 is bij Chadwick vastgesteld dat hij darmkanker heeft. De laatste vier jaar heeft hij daar tegen gevochten, terwijl het erger werd."

De tweet verbrak het oude record van voormalig president Barack Obama. In 2017 postte hij op de dag dat in Charlottesville een auto inreed op een demonstratie tegen racisme een uitspraak van Nelson Mandela: "Niemand wordt geboren met haat tegen andere mensen vanwege hun huidskleur, hun achtergrond of hun religie." Dat bericht kreeg 4,3 miljoen likes.

Boseman (43) was vooral bekend van zijn rol als superheld Black Panther in de Marvel-films. Nadat de diagnose darmkanker was gesteld, bleef hij acteren, ook in periodes dat hij operaties en chemotherapie onderging.

Superheld: niet alleen op het doek

Filmwetenschapper Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht zei eerder tegen de NOS dat Boseman een belangrijke rol in de filmgeschiedenis heeft gespeeld; hij liet Hollywood zien dat je ook met films met zwarte acteurs in de hoofdrol veel geld kan verdienen.

Voor veel zwarte filmmakers was Bosewood een inspiratiebron. Ook voor Emmanuel Adjei. Hij noemt hem een real life superhero: