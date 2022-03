Verstappen pakt in zinderend slot van Grand Prix van Saudi-Arabië de winst voor Leclerc

Max Verstappen heeft in een spannende tweede grand prix van het Formule 1-seizoen zijn eerste zege geboekt. De regerend wereldkampioen ging in Saudi-Arabië Ferrari-coureur Charles Leclerc drie ronden voor het einde voorbij. Na zijn uitvallen in Bahrein pakte wereldkampioen Verstappen daarmee de eerste punten van het seizoen.

Wat volgde was een spannende strijd tussen Leclerc en Verstappen. De twee gaven elkaar weinig toe en het verschil bleef hangen rond de anderhalve seconde. De regerend wereldkampioen slaagde er alleen niet in om de winnaar van de eerste grand prix van dit seizoen in Bahrein ook echt aan te vallen.

Beslissende aanval in ronde 47

Red Bull hoopte later in de race de druk op Leclerc op te voeren, maar moest geduld hebben. In ronde 37 moesten drie coureurs opeens de strijd staken met mechanische problemen: zowel Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) als Valtteri Bottas (Alfa Romeo). De race stond weer even stil en ging met nog tien ronden te gaan verder.

Verstappen zat na de herstart kort achter Leclerc en zette vol druk op de raceleider. In ronde 42 was het zover en ging Verstappen de Monegask voorbij. Leclerc counterde echter meteen en daarmee was Verstappen de eerste plaats weer kwijt.

In ronde 47 plaatste Verstappen zijn beslissende aanval. De Red Bull-coureur gaf zijn positie nu niet meer weg en reed Leclerc niet uit zicht, maar reed wel naar de winst. Sainz werd derde en Hamilton moest uiteindelijk genoegen nemen met de tiende plaats.