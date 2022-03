Handballers Lions stunten in finale van BENE-League

De handballers van Lions hebben voor de tweede keer de BENE-League gewonnen. De Limburgse ploeg, ook winnaar in 2015, won in de finale opvallend ruim (29-22) van het favoriete Bocholt.

De Belgische ploeg had de laatste vier edities gewonnen (drie keer werd Lions in de finale geklopt) en was als eerste geëindigd in de reguliere competitie, met één punt voorsprong op Lions.

In de eindstrijd liep het echter niet bij de Belgen. Lions hield gelijke tred, ging rusten met een 13-12 voorsprong en sloeg na de pauze toe. Mede door fraaie 'vliegers' van Ids Eussen en Robin Leunissen boog Lions 17-18 om in 26-19.

Eussen scoorde zes keer voor Lions, Serge Spooren was namens Bocholt acht keer trefzeker.