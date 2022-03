Koploper FC Emmen sprankelt niet, wint wel en ruikt de eredivisie

Emmen verkeert in uitstekende vorm. De ploeg van Dick Lukkien won al vier wedstrijden op rij en als dan de nummer zestien uit de competitie op bezoek komt, belooft het een prettige middag te worden. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het in stadion De Oude Meerdijk, toen na ruim een half uur de 1-0 op het scorebord verscheen.

Groots was het niet, maar FC Emmen won zondagmiddag toch zonder al te veel moeite van Telstar (2-1). De nummer één verstevigde zo de koppositie in de eerste divisie. Promotie naar de eredivisie komt steeds dichterbij.

Emmen was de baas in de eerste helft, Telstar kwam er maar mondjesmaat aan te pas. Toch kwam Telstar vlak voor de thee via een kort genomen corner terug in de wedstrijd. De voorzet van Ozan Kökcü (broer van Feyenoord-middenvelder Orkun) belandde op het hoofd van de 35-jarige spits Glynor Plet, die zich knap voor zijn directe verdediger worstelde: 1-1.

Na rust stelde Emmen snel orde op zaken. Rui Mendes dribbelde met een beetje geluk het vijandige strafschopgebied binnen en vond de vrijstaande Jari Vlak. De middenvelder schoot overtuigend binnen vanaf de rand van het strafschopgebied. Emmen verzuimde de wedstrijd te beslissen met een derde goal. Maar het maakte niets uit: Telstar creëerde in de tweede helft vrijwel niets.

De Emmenaren komen door de winst zes punten los van de in zwakke vorm verkerende nummer twee FC Volendam, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. Nummer drie Excelsior staat op acht punten van de koploper.

De kampioen en de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Met nog zes speelronden te gaan, komt het hoogste podium voor Emmen dus steeds nadrukkelijker in beeld.

Almere City blijft winnen

Over de goede vorm gesproken: Almere City ontpopt zich langzaam als het Emmen van het rechterrijtje. Eerder op de dag reisde de ploeg uit Flevoland zuidwaarts richting Maastricht voor het duel tegen MVV.

De ploeg van Alex Pastoor en assistent-trainer Hedwiges Maduro, nummer 13 uit de eerste divisie, won dit seizoen negen duels, waarvan vijf in de laatste zes duels. Ook tegen MVV ging het gemakkelijk. Bij rust stond het al 0-2 door twee goals van Ilias Alhaft. In blessuretijd vergrootte Jonas Arweiler de Maastrichtse kater door de 0-3 binnen te schieten.

