Afghanen willen vluchten via Turkije, maar het leger laat niemand binnen

Wie het lukt om ongezien de Iraans-Turkse grens over te steken, staat voor een volgende hindernis. De Turkse politie jaagt op Afghanen die zich verstoppen in leegstaande panden. Wie gepakt wordt, komt terecht in een deportatiecentrum. De laatste tijd worden mensen ook in de stad van straat gehaald. Boodschap Deze keiharde aanpak is Turks beleid. Afghanen komen er niet in, ook niet als ze aangeven asiel te willen aanvragen. De regering is de grensmuur bij Van aan het verlengen, en het Turkse leger patrouilleert dag en nacht.

Quote Vergis je niet, jullie grens begint hier bij ons. Mehmet Emin Bilmez, gouverneur Van

Turkije wil geen "opslagplaats van Afghanen" worden voor Europa, zei president Recep Erdogan afgelopen zomer. Die boodschap wordt herhaald door de gouverneur van Van, Mehmet Emin Bilmez. "We staan onder grote druk. In januari en februari hebben we 3000 migranten gepakt. Met drones en thermische camera's scannen we de grens. We hebben een boodschap aan Afghanistan: deze route is dicht." Voor Turkije is het harde beleid ook een boodschap aan Europa: Turkije zorgt ervoor dat Afghanen niet verder trekken. "Vergis je niet, jullie grens begint hier bij ons", aldus de gouverneur. Deportaties Turkije vangt al ruim 3,7 miljoen Syriërs op. Daarbovenop nog eens honderdduizenden andere vluchtelingen en migranten, van wie de meerderheid Afghanen die zich in de afgelopen tien jaar in Turkije vestigden. De deportatiecentra in zuidelijk Turkije zitten vol. Het zijn ommuurde complexen en mensen mogen er niet uit. Doel is deportatie, maar soms zitten Afghanen er maandenlang zonder beslissing. In de eerste maanden na de machtsovername door de Taliban werden Afghanen niet teruggestuurd. Maar de Turkse regering haalt de banden met het Taliban-regime nu aan, en er zijn signalen dat de deportaties weer zijn begonnen. Mensenrechtenadvocaat Mahmut Kacan zegt dat twee van zijn Afghaanse cliënten begin februari op het vliegtuig terug naar Kabul zijn gezet. "Sindsdien heb ik niks meer van ze vernomen. Ze waren politieagenten, ze lopen wezenlijk gevaar onder de Taliban in Afghanistan." Vastgehouden in ziekenhuis Afghanen die Turkije bereiken, verstoppen zich vaak met behulp van smokkelaars. Zo ook Faroz, Samua en hun dochter. Ruim drie maanden leven ze in een vervallen huis zonder stromend water of verwarming, bang te worden ontdekt door de politie. Samua is zeven maanden zwanger. Als ze op een avond hevige krampen krijgt, moeten ze wel naar het ziekenhuis. Daar worden ze urenlang vastgehouden door het personeel, die zeggen een meldplicht te hebben. Omdat ze ongedocumenteerd zijn, moet de politie er eerst bij komen. "Zelfs als je de ergste pijn hebt, kun je als buitenlander zonder Turks ID niet naar een ziekenhuis", zegt Faroz.

Oogje dicht Uiteindelijk knijpt de politie een oogje dicht: het gezin mag naar huis. Maar de angst zit er goed in. Weer naar het ziekenhuis, voor de bevalling bijvoorbeeld, durven ze niet. "We kunnen het risico niet lopen dat we worden teruggestuurd naar Afghanistan", zegt Faroz. Ze voelen zich genoodzaakt door te reizen. Dus maken ze weer plannen. Noordwaarts, richting de volgende onvriendelijke grens. Die tussen Turkije en Griekenland. Bekijk ook de reportage van correspondent Mitra Nazar, met daarin het verhaal van Faroz: